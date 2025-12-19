即時中心／林韋慈報導

1984年12月19日，距今已41年，中國與英國在北京正式簽署《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration），確認香港主權將於1997年7月1日回歸中國，並由中方承諾實施「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」三項要點。這一天，成為香港近代史的重要分水嶺，也被視為「一國兩制」構想首次被實現的起點。





「一國兩制」概念由鄧小平於1980年代提出，初構想其實是為解決台灣問題而設計的「一個國家，兩種制度」。1982年，鄧小平向英國首相柴契爾夫人（Margaret Hilda Thatcher）提出，將此方案適用於香港，並強調「馬照跑、股照炒」，形容回歸後的生活方式不變。

香港與澳門相繼於西元1997年、西元1999年回歸，兩地為世界上唯二的特別行政區，成為保留資本主義經濟體，但由共產黨主政的「一國兩制」實驗場。時至今日，這套制度已無誠信可言。2025年，壹傳媒集團創辦人黎智英被判定成立三項罪名，「港人治港」成為「愛國者治港」，高度自治早已盪然無存。

以香港為例，2025年舉行的立法會選舉全面採取中共高層主導的審核與提名機制，導致港人政治冷漠，投票率創新低。回顧過往十年，從2014年的佔中運動學生罷課、2019年的反送中運動，到今年香港最大民主派政黨黯然宣布解散，都可看見「一國兩制」的謊言。

陸委會副主委梁文傑也昨（18）日特別聲明，指出外界切勿輕信中共的政治話術，在其所謂的「一國兩制」架構下，不同政治團體與持異議者幾乎毫無生存空間。針對香港民主黨正式宣告解散，陸委會亦表示「深感遺憾」。

《中英聯合聲明》不僅是一份主權移交文件，更是一項具國際法性質的政治承諾。聲明載明，香港回歸後50年內，原有的資本主義制度與生活方式維持不變，司法獨立、言論自由、新聞自由等權利應受保障。當年，這份文件曾為不少香港人帶來某種程度的安心，也讓國際社會相信，北京能以不同於中國其他地區的方式治理香港。

然而，隨著時間推移，北京自2019年起「反送中運動」後大幅加強對香港的政治與法律管控，《國安法》上路、選制改革推動，異議人士遭到拘捕、噤聲，國際社會也逐步意識到，《中英聯合聲明》的制度保障，難以抵抗獨裁政權。

理想豐滿、現實骨感的政治現實，從1984年12月19日算起，回望《中英聯合聲明》走過41年。這份文件曾被視為中國以制度彈性處理主權問題的代表作，如今卻更像一面對照鏡，映照出無數謊言。「一國兩制」的答案，香港的現況或許已給出答案，鄧小平當年的想像，是否能從中共的後繼統治者落實，也持續對照出今日台灣對未來的選擇與想像。





原文出處：歷史觀測站／一國兩制的誕生！41年前《中英聯合聲明》令香港命運改寫 那台灣呢？

