歷史觀測站／從國共內戰到國共論壇 兩黨百年恩怨與政治算計

外傳停辦9年的國共論壇，將於今（2026）年1月27日至29日在北京登場，國民黨將由副主席蕭旭岑率團前往北京，為「鄭習會」暖身。曾經在戰場上兵戎相見、以消滅對方為目標的國共兩黨，如今卻能在「國共論壇」的會場上握手寒暄。這樣的歷史反差，引發台灣社會高度警覺，當年的戰爭對手，如今竟在權力結構完全不對等的情況下，轉化為政治合作夥伴。

回顧1949年國共內戰以共產黨全面勝出告終，中華民國政府撤退來台，兩岸進入長期對峙。

當時台灣成為反共最前線，國民黨以戒嚴體制鞏固統治，北京則持續宣示以「解放台灣」為政治目標，台海長年處於高風險狀態。

隨著台灣民主轉型，權力回歸選票，國民黨失去長期執政優勢，於是調整兩岸策略。2005年，時任國民黨主席的連戰訪問中國，開啟政黨層級對話管道，「國共論壇」議題聚焦經貿、觀光、青年交流等面向。表面上，論壇主打降低對立、累積互信，實際運作卻由北京掌控議程與節奏，台灣民意與民主監督難以介入。

國共論壇並非國與國協商，而是政黨對政黨互動。中國共產黨掌握完整國家機器、軍事力量與外交資源，國民黨則只是台灣在野政黨，權力結構明顯失衡。論壇形成的任何「共識」，既缺乏民意授權，也沒有制度約束，卻可能被北京轉化為對外宣傳素材，營造「台灣內部支持統一」的政治印象。

歷史經驗也提供了清楚的警訊，國共合作曾兩度出現，最終皆以破裂收場，1920年代的第一次合作迅速瓦解，抗戰時期的第二次結盟亦在戰後轉為內戰。

過去國民黨曾以反共作為核心政治正當性，如今刻意淡化威權本質，將交流描繪為「務實選項」，這樣的路線轉向，不僅造成支持者認同分裂，也讓年輕世代對政黨定位產生距離感。

國共論壇缺乏國會監督，資訊揭露有限，談判成果難以接受社會檢驗，容易淪為政治操作工具。一旦論壇內容被北京片面詮釋，台灣可能被迫承擔政治後果。

另外，國際情勢同樣不可忽視，美中戰略競逐持續升溫，民主陣營對威權擴張保持高度警戒，香港經驗已經清楚顯示，片面承諾若缺乏實質約束，最終仍可能遭到政治侵蝕。

對於「國共論壇」可能於1月底復辦，立法院民進黨團認為，民意一再呼籲在野黨回到國會「做正事」，但國民黨卻將心力放在兩岸政治互動上。

民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤直言，國民黨忙的不是跟民意對話，而是積極與中國共產黨的互動，令人質疑其政治考量的優先順序。

而民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，關鍵仍在於軍購特別條例是否能夠交付院會審查，國民黨是否打算每擋六次軍購預算，就換取一次赴中交流的機會，將一個民主政黨的黨格「分批零售」，他強調，國民黨不應為了討好共產黨而犧牲掉台灣民主憲政的根基，更不該犧牲2300萬台灣人民的福祉。

