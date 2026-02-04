即時中心／温芸萱報導

輝達（NVIDIA）海外第一座總部，將落腳北士科T17、T18，而輝達執行長黃仁勳日前也結束5天訪台行程。疫情後全台都掀起一股輝達熱潮，而輝達究竟是如何一步步崛起的，也不免讓人好奇。以下為《民視新聞網》的整理，帶讀者深入了解。





從矽谷起家 走向全球運算核心

輝達創立於1993年，是一家以晶片設計為核心的無晶圓半導體公司，企業總部位於美國加州聖塔克拉拉，地處矽谷核心地帶。公司成立初期便鎖定圖形運算技術，逐步奠定在GPU領域的領先基礎，並隨著運算需求演進，持續拓展產品與應用範疇。

歷經三十多年發展，輝達已從單一顯示晶片供應商，轉型為涵蓋高效能運算、人工智慧與資料中心的關鍵推手，成為全球科技產業無可忽視的重要角色。

遊戲顯卡起飛 延伸至AI與資料中心

在產品布局上，輝達最廣為人知的是面向消費市場的GeForce系列顯示卡，長年深受電競與遊戲玩家青睞；專業應用領域則由Quadro系列支撐，廣泛用於動畫製作、工程模擬與設計運算；而面向雲端與超級電腦的Tesla系列，則成為高效能運算的重要基石。

隨著人工智慧浪潮興起，輝達進一步將GPU架構延伸至AI訓練與推論領域，搭配自家開發的CUDA運算平台，成功打造出軟硬體整合的競爭優勢，也讓輝達成為全球AI產業不可或缺的關鍵供應商。

無晶圓模式 台積電扮演關鍵夥伴

作為無晶圓半導體公司，輝達專注於晶片設計與架構研發，實際製造則仰賴全球頂尖晶圓代工廠。過去曾與多家國際半導體業者合作，但目前最核心的生產夥伴仍是台積電。

從晶圓製造、封裝、測試到效能分級，輝達的供應鏈高度仰賴多家專業廠商分工完成，晶片下單更需提前數月規畫，以因應市場需求波動。此一高度整合的生產體系，也突顯台灣在全球半導體產業中的戰略地位。

公版與非公版並行 台廠深度參與

在最終產品端，輝達長期維持「公版」與合作夥伴貼牌銷售的模式，提供標準設計作為展示與測試基準，並由多家國際與台灣廠商負責代工或設計生產。

隨著市場成熟，輝達亦逐步開放旗艦產品的非公版設計，讓具備研發與製造實力的廠商推出差異化產品，包括華碩、技嘉、微星等台灣業者，皆在全球顯示卡市場占有重要一席之地，形成緊密的產業合作網絡。

併購擴張版圖 技術實力持續加碼

為加速技術布局，輝達近年透過多起併購強化自身競爭力，涵蓋高速網路、自動駕駛、儲存與高效能運算管理等領域。儘管過去嘗試收購安謀（Arm）最終未能成案，但輝達在AI與運算架構上的領先優勢並未因此受挫，反而更專注於自有平台與生態系建構。

透過不斷整合技術資源，輝達已成功將GPU應用從繪圖處理，推進至智慧製造、醫療、金融與自動化等多元場域。

市值屢創新高 台灣角色日益吃重

隨著AI需求爆發，輝達市值屢創新高，先後超越多家科技巨頭，成為全球市值最高企業之一。其成長速度不僅改寫科技產業版圖，也讓與其合作緊密的台灣供應鏈備受國際關注。

此次海外總部選址北士科，被視為輝達深化亞太布局的重要里程碑，也象徵台灣在全球AI與半導體產業中的關鍵角色持續升溫。未來隨著研發與投資能量到位，相關效益可望進一步擴散，為台灣科技產業帶來新一波成長動能。

原文出處：歷史觀測站／從遊戲顯卡到晶片龍頭！黃仁勳旋風訪台 揭密輝達崛起史

