歷史觀測站／抗中王牌出擊！「海鯤號」首度潛航測試 國造潛艦正式下潛
即時中心／顏一軒報導
海鯤軍艦（SS-711，海鯤號）是台灣首艘自行建造的潛艦，也是海鯤級潛艦的首艦，由台灣國際造船公司承造，於2023年9月28日（前總統蔡英文執政期間）完成命名並正式下水。海鯤號服役後，將編入海軍二五六戰隊，成為台灣水下作戰體系的重要核心，堪稱是發展不對稱作戰（Asymmetric warfare）的「抗中王牌」，它的主要任務在於阻截中共海軍艦隊進入太平洋，避免台灣周邊海域遭到包圍、封鎖或突破封鎖，並如同既有潛艦戰力，負責執行伏擊、遲滯與水下拒止任務，強化整體防衛縱深與戰略嚇阻能力；而「海鯤號」今（29）日上午高雄港外海進行首次潛航測試，預計下潛深度有望達50公尺，力拚今（2026）年6月交艦。
一、艦名源自典籍 「鯤」象徵神祕與難以掌握
依海軍潛艦命名傳統，潛艦艦名以「海」字加上一個生物名組成，且不僅限於現實存在的海洋生物。海鯤號之「鯤」，來自《莊子．逍遙遊》中「北冥有魚，其名為鯤」的典故，象徵巨大、神祕且難以掌握的存在，寓意潛艦隱匿、難以偵測的作戰特性。「鯤海」、「鯤島」亦為古代對台灣的雅名，使艦名同時具有文化意涵與本土象徵；至於英文譯名，官方英文新聞與時任總統社群貼文中，皆以「Narwhal」（一角鯨）表記。
國造潛艦原型艦「海鯤號」今日在高雄港外海進行首次潛航測試。（圖／民視新聞）
二、政策鋪陳與制度累積 潛艦國造逐步成形
潛艦國造的推動，並非短期工程。2015年7月1日，「海星小組」恢復運作，隨後在年度國防預算中，納入潛艦國造第一階段合約設計相關經費，並估計於五年內投入約30億元，完成初步設計與整備。2016年蔡政府上任後，陸續進行人事與制度布局，同年6月公布12項造艦案規劃，將「自製防禦潛艦」正式納入造艦藍圖。8月，台船成立潛艦發展中心，整合董事長、總經理與高階技術團隊，全面配合「國艦國造、潛艦國造」政策推動，為後續工程建立組織與技術基礎。
三、設計啟動與國際技術協助 原型艦全面展開
2017年3月，國防部、中科院與台船完成備忘錄簽署，隨即啟動潛艦設計工作。2018年4月，美國國務院（U.S. Department of State）公告同意美國廠商提供技術協助，同年國防部編列約493億元預算，推動第二階段原型艦籌建。2019年5月，台船高雄廠舉行潛艦建造廠房動土典禮；2020年完成潛艦專用廠房後，於11月24日舉行海鯤號開工典禮。2021年，相關關鍵裝備陸續取得美方輸出許可，並於11月完成安放龍骨，象徵艦體正式進入實質建造階段。
四、命名下水後測試接力 泊港驗證逐步完成
2023年9月28日，海鯤號舉行命名暨下水典禮，由時任總統蔡英文主持並親自擔任擲瓶夫人，展現潛艦國造的重要戰略意義。10月1日起，海鯤號在中信八號浮塢展開泊港測試。2024年2月，艦艇移出工廠進行預備傾測試驗，以驗證配重設計是否符合安全與作戰需求。由於當時僅包覆螺旋槳，艦艏與側掃聲納等細節也首度曝光。完成配重調整後，陸續進行電池、光電桅桿安裝，以及動力系統、空調與維生系統、戰鬥系統與武器系統等測試，作為出海測試的前置作業。
前總統蔡英文2023年9月28日上午前往高雄主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。（資料照／總統府提供）
蔡前總統與時任國安會秘書長顧立雄、高雄市長陳其邁、時任AIT處長孫曉雅等人合影。（資料照／總統府提供）
五、海上測試進度延宕 合約罰則正式啟動
2025年6月17日，海鯤號首度駛出高雄港，展開海上測試，後續於6月、7月完成多次浮航測試，並於年底持續推進相關驗證作業。不過，整體測試進度未如原先規劃順利推進，原訂於2025年11月完成交艦的目標，面臨相當挑戰。國防部長顧立雄曾於立法院受訪時坦言，若無法如期完成相關測試並交艦，將依合約自2025年11月起，對台船每日計罰約新台幣19萬元，並持續督促海軍與台船全力推進測試進度。
六、浮航到潛航的關鍵跨越 邁入真正水下驗證
2026年1月26日，海鯤號完成第6次海上測試，測試項目涵蓋聲納功能、推進系統及水下計程儀等關鍵裝備，作為潛航前的重要安全驗證。台船公司隨後宣布，2026年1月29日將在高雄港外海進行首次潛航測試，測試項目包含潛望鏡操作，下潛深度預計達50公尺。此舉也被視為潛艦國造由浮航測試，正式跨入水下實測的重要歷史節點。
七、工期與造價受檢視 台船強調「不慢、不貴」
針對外界質疑工期與造價偏高，台船公司指出，海鯤號自2017年啟動設計、2020年開工、2021年安放龍骨、2023年命名下水，至2026年進行首次潛航測試，整體建造與測試期程約4年多，與多數國家新一級原型潛艦相比並未偏長，甚至屬於偏快水準。至於經費，整體IDS原型艦計畫雖達500億元，但其中包含魚雷、軍方與台船相關廠房設備等費用，海鯤號單艦實際契約金額約379億元，包含人力、物料與建造費用。台船強調，在多國出口管制與商源受限的情況下，能完成此一成果實屬不易，整體造價與國際相比並未偏高。
