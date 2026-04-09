歷史觀測站／政二代闖出一片天！勤走基層翻轉新北在望 曾讓3連霸藍委吞敗
即時中心／黃于庭報導
各政黨為了年底的九合一選舉，無不使出渾身解數，其中，新北市選情尤其緊繃，民進黨拍板立委蘇巧慧挑戰新北市長大位，國民黨、民眾黨則分別提名李四川、黃國昌。近期多份民調結果均顯示，若在「3腳督」情況下，蘇巧慧支持度已相當逼近、甚至能超越李四川，可見新北選情正在翻盤。回顧蘇巧慧從政路，她是前行政院長蘇貞昌之女，挾帶「政二代」光環闖政壇，從小就有豐富的公共參與及選戰經驗，也讓她一舉連任3屆立委，並獲得民進黨提名。
一、出身政治家庭：公共事務的啟蒙
蘇巧慧的父親為知名政治人物蘇貞昌，曾任台北縣長、行政院長及民進黨主席，在台灣擁有深厚的影響力。出身政治家庭的她，從小便耳濡目染公共事務、熟悉政府運作與政策思維，她甚至於首次參選立委時提及，自己5歲就替當時要選省議員的蘇貞昌助選。
這樣的背景不僅是資源，也意味著更高的社會期待與檢視標準。因為蘇貞昌曾長期治理台北縣（現新北市），讓蘇巧慧對「地方治理」特別有感，能理解行政與民生議題如何運作，為未來投入新北市政治奠定基礎。
二、法律專業養成：理性問政的基礎
蘇巧慧畢業於北一女中、台灣大學法律學系，2006年赴美國攻讀法學碩士（LL.M.），獲得波士頓大學法律系與賓夕法尼亞大學法律系雙碩士學位。法學強調邏輯思考、制度設計與證據分析，在扎實的訓練之下，也可從其日後的問政風格窺知一二。
相較於以動員或情緒訴求為主的政治風格，蘇巧慧的發言多半偏向理性、條理清晰，並重視制度層面的改善。這樣的背景出身，使她在立法院中能夠參與法案修訂與政策討論，建立「專業型立委」形象。
前行政院長蘇貞昌。（圖／取自蘇貞昌臉書）
三、早期歷練：參與重大選舉訴訟
蘇巧慧於2002年律師高考及格，2004年的台灣發生重大選據事件，當時欲競選連任的總統陳水扁，在選前一天遭遇槍擊，也就是大眾所熟知的「319槍擊事件」，而國民黨、親民黨共提的人選連戰、宋楚瑜，提出「當選無效之訴」與驗票要求。
當時僅是年輕法律人的蘇巧慧，加入支持陳水扁陣營的律師團，協助處理法律文件、整理證據資料及參與訴訟準備工作。該案件涉及選舉制度正當性與民主程序運作，是台灣司法史上極具指標性的憲政爭議之一。
四、熟悉政府運作關鍵階段
2011年起，蘇巧慧進入超越基金會工作，並擔任執行長一職，開始更積極投入公共政策與青年發展領域。該基金會致力於推動青年培力、公共參與及生涯探索等議題，她在任內規劃多項計畫，鼓勵年輕世代關心社會議題並參與公共事務。
透過基金會平台，她不僅累積政策倡議與組織運作經驗，也深化與社會各界的連結，這段歷練更被視為從法律專業跨入公共事務的重要轉折。
五、進入立法院：穩健問政與政策導向
2016年，蘇巧慧挾帶政二代光環參選新北市第5選區立委，她於受訪時坦言，自己在新北市長大，也跟著爸爸看了這麼多年，對此地感情深厚；且民進黨未曾在該選區立委選戰中獲得勝利，所以非常希望能替綠營爭取席次。
初試啼聲，蘇巧慧就以92,237票打敗爭取四連霸的國民黨立委黃志雄，而後於2020年取得106,368票、2024年獲得98,586票，兩度連任立委，反映選民對其表現的肯定，期間更多次獲得公民監督國會聯盟評選優秀立委。
在立法院，蘇巧慧關注多項公共議題，尤其以兒童與教育政策為重要主軸，積極推動兒少權益保障，關心校園安全與教育資源分配，致力於為下一代打造更完善的成長環境。此外，她也參與司法制度改革，運用法律專業投入法規修訂，強化制度的公平與效率。
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／民視新聞資料照）
六、邁向市長之路：新北世代交替
隨著政治世代逐漸更替，蘇巧慧被視為民進黨在新北市的重要接班人選之一。她於2024年4月15日登記參選民進黨新北市黨部主委，外界原先認為她將與時任主委余天競爭；不過，余天不久後宣布退選，使原本可能出現的競爭局面轉為單一人選參選。最終，蘇巧慧以同額競選方式當選新北市黨部主委。
2025年11月底，民進黨中央經中執會決議，徵召蘇巧慧為新北市長參選人。她以「打造更好的新北、成就更好的台灣」為口號，強調要用過去十年的成績，爭取一個為超過400萬新北市民服務機會。
蘇巧慧指出，她過去為樹林山區，解決數十年來沒有自來水設施的困境；爭取鳳鳴簡易車站，幫助鶯歌鳳鳴地區提早十年就近搭火車通勤；利用大漢溪整治創造腹地，打通20年接不起來的大漢溪左岸堤外便道，讓鶯歌到三重只要30分鐘。
此外，蘇巧慧推動淡江大橋、國家兒童未來館，爭取五股交流道改善工程，也用創新觀念幫產業找生機，同時推動公共借閱權，讓創作者可以因為自己在圖書館的作品被借閱而分潤；更提出全國首部太空發展法，聚合地方的中小企業，撐起台灣的太空科技實力。
七、穩健累積的政治路線
即便選戰仍有7個多月，且新北又為民進黨較艱困的選區，國民黨執政至今已逾20年，但蘇巧慧早已勤跑新北各區超過500天，扎根街坊與民眾互動，她的努力與認真也反映在民調上，逐漸縮小與原本領先的李四川的差距。
根據《美麗島電子報》上（3）月民調結果，當問及「適不適合擔任下一屆新北市長？」，李四川獲45.2%支持度，蘇巧慧以46.9%位居首位，而黃國昌僅20.4%，另有23.0%未明確回答。此外，要是選戰呈現「3腳督」，李四川支持度32.1%、蘇巧慧35.7%，而黃國昌同樣墊底，僅有9.8%民眾表態挺他。
要是藍白合推出李四川的情況下，約有39.1%民眾支持，蘇巧慧則有38.0%，差距仍在誤差範圍之內；此外，若藍白合派黃國昌參選，僅有28.0%市民願意支持，蘇巧慧則斬獲44.4%，穩居龍頭。
而蘇巧慧面對對手攻擊「滿腦子只有選舉」，她則謙卑回應，選舉就是君子之爭，大家各自提出政見，未來也會用她的活力和態度說服新北市民，告訴他們「蘇巧慧值得信任」，更將帶領新北更好、更進步。就是這種溫柔又堅定的態度，讓她有望一步一步翻轉新北。
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