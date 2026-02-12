即時中心／潘柏廷報導

電影《世紀血案》改編自1980年2月28日林宅血案，但劇組並未獲得林義雄及其家屬授權翻拍，以及劇本影射台獨運動者史明是主謀等爭議，使得尚未上映前就被外界強烈炮轟，同時也讓不少人想瞭解事件真相；據促轉會先前的「林義雄宅血案調查報告」結論指出「威權統治當局涉入本案的嫌疑的確不容排除」，更被外界質疑國民黨政權涉入政治暗殺。本次歷史觀測站專題就帶大家回顧國民黨暗殺的歷史。

國民黨在中國就有暗殺行為

探究國民黨暗殺政敵的事情，要先從其「永遠的總裁」蔣介石談起；當時在1911年10月武昌起義爆發後，蔣介石就奉同盟會的陳其美之命，暗殺光復會創辦人陶成章。

廣告 廣告

只是，國民黨系統性的暗殺動作，主要集中在以黨領政的「訓政時期」（1928-1937），國民黨藉由軍統、中統等特務機構執行任務，主要就是要幹掉政敵；這時期著名的代表人物為社會運動家楊杏佛，對方慘遭軍統特務連開10槍，不治身亡。

中日戰爭（1937-1945）結束後，不少人紛紛公開表態反對國民黨獨裁統治，並要求停止內戰，但也慘遭國民黨特務暗殺，包含民盟發起人李公樸，而文人聞一多得知對方慘遭暗殺後，參與並舉辦悼念大會，但在活動當天結束後也遭人開3槍打死，然而國民黨事後還指控是中共所為。

隨著國民黨在國共內戰失利，並從南京離開，輾轉至成都等地，最終在1949年全面撤退至台灣；國民黨不僅未真心反省自己不得民心的事實，甚至透過「黨改造」形塑蔣介石在黨的崇高地位，同時更藉由戒嚴令、動員戡亂時期臨時條款、懲治叛亂條例等惡法，進一步建立黨國威權統治，箝制人民集會、言論、出版等自由。

同時，國民黨更藉由白色恐怖，讓不少家庭上演生死離別，甚至用紅帽子（匪諜名義）將民主運動者鋃鐺入獄，最著名的案例則是1960年想籌組中國民主黨的《自由中國》創辦人雷震，蔣介石當時直接介入司法，要求雷震刑期不得低於10年。

蔣經國時代三大暗殺事件 這命案成蔣氏獨裁政權無法延續的關鍵

只是，國民黨涉嫌重大的政治暗殺，並沒有隨著白色恐怖時代而結束；相反地，在黨國教育認知以為美好的蔣經國時代，就發生3件重大暗殺事件，分別就是1980年的林宅血案、1981年陳文成事件、1984年江南案。

1979年的美麗島事件後，包含姚嘉文、黃信介等民主人士慘遭逮捕，其中就包含時任台灣省議員林義雄；隔年2月28日首度開庭時，林宅在國民黨全面監控下，竟發生有人闖入林宅持刀砍殺林義雄母親林游阿妹，以及7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，而大女兒林奐均則是撿回一命，但事後3人還因特務不斷阻撓，必須在案發4年後才得以下葬。

此外，1981年陳文成事件則是年僅31歲、於美國任教的統計系助理教授陳文成，因長期支持黨外運動，當他帶妻兒返台時被警總約談，隔天竟莫名死在台大圖書館外；林宅血案與陳文成案迄今都找不到凶手，但外界皆認定是國民黨涉嫌重大。

1984年發生的江南命案，黑道陳啟禮等人前往美國，進一步暗殺擁有美國公民身分、撰寫《蔣經國傳》筆名江南的作家劉宜良，最終追到上頭竟是軍事情報局長汪希苓，而汪希苓事後也被逮捕，外界更質疑是否為蔣經國指使。

此次發生在美國的命案，不僅讓國民黨備受爭議，而蔣經國兒子蔣孝武也被指控捲入命案，使得蔣經國留下「蔣家不能也不會再擔任中華民國總統」這句話。

原文出處：歷史觀測站／林宅血案真相未明！威權政府涉案不容排除 國民黨暗殺史一次看

更多民視新聞報導

去年經濟成長8.63% 卓榮泰：軍購審議通過讓國家更安全

李貞秀選立委「竟還有中國戶籍」？綠委怒轟根本沒資格 中選會回應了

新北少年割頸案定讞 維持原判決乾哥12年、乾妹11年

