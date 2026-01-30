歷史觀測站／民眾黨6立委今請辭 一文回顧「兩年條款」前世今生

即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨6名立法委員，1月30日正式宣布請辭，以落實「兩年條款」；事實上本制度並非民眾黨首創。而是2012年由「台灣團結聯盟」提出。當年該黨斬獲3個席次，最終先後共有6名立委上任，創我國政治先例。

一、「兩年條款」是什麼？

在我國立法院中，不分區及僑選立委由政黨提出名單，依政黨得票比例分配席次；當不分區立委出現空缺時，由同黨原本的不分區名單中下一順位候選人遞補。

利用這一機制，部分政黨為了讓更多政黨成員體驗立法院運作，約定好每個人只當兩年，之後自願請辭，由後位者遞補上位。這種安排即是所謂的 「兩年條款」。

二、開政治先例：台灣團結聯盟最早實際操作該條款

在國外，知名案例為德國綠黨。1980年代，多名該黨議員在當了兩年聯邦議員後主動請辭，讓位給同黨的後續繼任者。

國內，台灣團結聯盟（台聯）則在2011年大選前提出相關概念，之後在隔（2012）的立委選戰中獲得3席不分區席次，實際執行這項制度。

2012年，台聯贏得117.9萬政黨票，得票率約9%，成功在立法院組成黨團。由許忠信、黃文玲與林世嘉3人首先進入立法院。

不過林世嘉後來因捲入會計法99-1條修正案爭議，被質疑是替顏清標「除罪化」，遭黨中央於2013年7月開除黨籍，喪失立委資格，由時任高雄市議員葉津鈴遞補。

至於許、黃2人則於2014年2月1日任滿請辭，由賴振昌、周倪安2人遞補上任。

左起分別為：黃文玲、林世嘉與許忠信。（資料照／擷取自維基百科）

三、繼承者：台灣民眾黨

2023年10月，當時有5席不分區立委的台灣民眾黨，再次提出類似形式的安排。

時任黨主席柯文哲，在籌建2024年大選立委不分區名單時，要求黨內候選人同意「任滿兩年主動辭職」，讓後續人選遞補上任，再度讓「兩年條款」成為焦點話題。

2024年大選，民眾黨斬獲304萬張政黨票、得票率22%，囊括8席不分區立委。首任8名由黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君與張啓楷8人宣誓就職。

不過吳春城因捲入「壯世代」協會爭議，於去（2025）年2月份自行請辭，由東吳大學教授劉書彬遞補上任。

如今兩年時間已滿。除了陳昭姿因「代理孕母」法案持續留任，以及就任未滿兩年的劉書彬外，包括現任黨主席黃國昌在內的6名立委，將於今（2026）年2月1日正式離職。

後續將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀6人遞補。

四、培養繼任人才 爭搶更多政治席次

如今包括黃國昌表態參選新北市長、張啓楷競逐嘉義市長，希望為該黨擴大版圖；在此之前，第十屆的民眾黨5席立委，賴香伶2022年參選桃園市長但失利、張其祿參選2024年北市第8選區區域立委落敗、蔡壁如爭搶台中市第一選區立委失利，不過高虹安成功於2022年奪下新竹市長大位，更挺過去（2025）年的大罷免危機，得票還比競選市長時更高；至於邱臣遠，雖參選新北第8選區立委落敗，但因為被高虹安延攬進新竹市府當副市長，在高涉案停職後，成為代理市長，直到高虹安貪汙一審獲判無罪，復職為止。

挺過大罷免危機，高虹安聲勢創新高。（資料照／擷取自高虹安臉書）

五、兩年條款優勢與爭議

在民眾黨再次實施兩年條款後，正反意見不一；支持者認為，不分區名單名額有限，若每個人「做好做滿」四年，等於少培養一半戰力；兩年就換人，可以讓不同背景的政治人才，有機會進入國會學習與磨練，並培養新的政治戰力。

但也有批評者主張，不分區立委通常是政黨核心戰力與代表人物，強制兩年卸任可能讓政黨在國會中影響力下降，對執政或在野定位有負面影響。

此外，倘若有人「賴著不辭」，也會引發巨大爭議；例如陳昭姿以「代理孕母」法案未過關為由持續留任，就引發民眾黨內外的議論與矛盾。直到前主席柯文哲出面力挺，風波才逐漸平息；但仍對後續繼任者產生了排擠效應。

六、總結與展望

「兩年條款」的理念最早由台灣團結聯盟提出並嘗試實行，但僅「曇花一現」隨台聯的消失而沉寂，藍綠兩大黨亦無意採取此制度。

直到2020年，民眾黨再次採用兩年條款，希望藉此促進不同的政治文化，以及利用小黨僅有的資源，盡力擴大培養更多的參政戰力。

不同政黨推動此條款的理由大致類似，但在台灣「贏家全拿」、票票不等值，以及具體政治環境和黨內角力下，其爭議也愈加明顯。

未來是否會有更廣泛的採用、調整或廢止，仍有待政黨內部與選民間的承諾、討論與實踐而定。

民眾黨6立委正式卸任，後續動向受關注。（圖／民眾黨提供）

