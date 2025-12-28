歷史觀測站／深夜7.0強震撼全台！回到26年前921那102秒

即時中心／温芸萱報導

昨（27）日晚間23時5分，宜蘭縣政府東方約32.3公里海域發生規模7.0強震，多縣市出現明顯搖晃，最大震度達4級。深夜突如其來的地震，不僅讓不少民眾從睡夢中驚醒，也再度勾起台灣社會對26年前「921大地震」的集體記憶。

1999年9月21日凌晨1點47分，台灣中部發生震撼全國的強烈地震，史稱「921大地震」，又稱「集集大地震」。當時全台多數民眾仍在熟睡中，卻被突如其來的天搖地動驚醒。這起地震屬於逆斷層型地震，主要肇因於車籠埔斷層錯動，造成長達數十公里的地表破裂。地震芮氏規模高達7.3，更致命的是震源深度僅約8公里，屬於極淺層地震，使龐大的能量幾乎毫無緩衝地直衝地表。

921大地震的破壞力，除了規模大、震源淺之外，劇烈搖晃持續時間長也是關鍵因素之一。當年主震搖晃時間約102秒，遠超過一般民眾對地震「幾十秒就結束」的認知，大量建築在長時間、反覆受力之下，結構逐漸失效，最終倒塌，造成難以挽回的重大傷亡。

根據官方統計，921大地震最終造成2,415人罹難、29人失蹤、11,305人受傷，超過5萬棟房屋全倒或半倒，成為台灣戰後傷亡最慘重的自然災害。若以歷史紀錄來看，其死傷程度僅次於1935年的新竹－台中大地震（關刀山地震）。估計全國經濟損失高達新台幣3,647億元，對台灣社會、經濟與心理層面皆造成長遠影響。

921大地震中部災情尤為嚴重。（圖／民視新聞資料照）

921大地震的震央位於南投縣集集鎮一帶，位置約在日月潭西偏南9.2公里處。地震釋放出的能量，估計相當於約46顆廣島原子彈的威力。此次地震屬於典型的內陸淺層地震，斷層地表破裂長度約106公里，最大垂直錯動量達11公尺，最大水平錯動量超過10公尺，平均錯動量約4公尺，展現出極為驚人的破壞能量。

此外，921大地震後的餘震活動也相當頻繁且劇烈。主震發生後不到1小時，凌晨2點16分即出現芮氏規模6.7的強烈餘震。之後在9月22日上午8點14分、9月26日上午7點52分，也分別發生規模6.8的餘震。主震發生後短短一週內，規模6以上的餘震就多達8次，這樣密集且高強度的餘震紀錄，在全球地震史上都屬罕見。統計顯示，921大地震後一個月內，餘震次數約達1萬次，其中近400次為有感地震，讓災區居民長期生活在恐懼與不安之中。

南投災情慘重，連鎮公所也被震垮。（圖／民視新聞資料照）

由於震央位於南投、台中一帶，原台中縣（現台中市）與南投縣成為重災區。地震隔日，政府初步統計死亡人數即超過2,321人，傷者6,534人，仍有超過1萬2千人受困。台北縣（今新北市）、台北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣等地，也陸續傳出建築倒塌與人員傷亡。三週後，行政院主計處公布最終統計，死亡（含失蹤）人數為2,378人，其中死亡人數最多的是台中縣1,138人，其次為南投縣928人。

在房屋損毀方面，全台共有40,845棟房屋全倒、41,373棟半倒，包含大量學校校舍與公共建築。南投縣與台中縣市的全倒與半倒戶數，占全台受損戶數約95%，災情極為集中且嚴重。由於地震發生在凌晨時分，多數罹難者是在睡夢中因房屋倒塌而遭到掩埋，逃生機會大幅降低。

台北市八德路的東星大樓，是北市傷亡最慘重的單棟建築，倒塌造成87人罹難。（圖／民視新聞資料照）

多起倒塌大樓至今仍深植民眾記憶。台北市八德路的東星大樓，是北市傷亡最慘重的單棟建築，倒塌造成87人罹難；新莊「博士的家」社區ABC三棟中，C棟在地震當下全數倒塌，另外兩棟也嚴重受損，總計造成45人死亡；台中縣大里市的金巴黎社區，則是全國集合住宅中死亡人數最多的案例，共有79人不幸喪生。

台中縣大里市的金巴黎社區，則是全國集合住宅中死亡人數最多的案例，共有79人不幸喪生。（圖／民視新聞資料照）

除了人員傷亡，921大地震也重創台灣的基礎建設。大量道路、橋梁、堤防、水利設施受損，電力與通訊中斷，維生管線破裂，工業設施、醫院、學校及政府機關也難以倖免。中部地區更發生大規模山崩與土壤液化，鐵路西部幹線一度全面停駛，多數客運公司也暫停營運，對交通與民生造成巨大衝擊。

新莊「博士的家」，總計造成45人死亡。（圖／民視新聞資料照）

為了哀悼罹難者，同時提醒全民正視自然災害威脅，政府於2000年訂定每年9月21日為「國家防災日」，並固定舉辦地震防災演習。隨著4G通訊普及，每年9月21日上午9點21分，政府都會透過災防告警細胞廣播系統，向全國手機發布國家級警報，作為防災演練的一環，期望在真正災害來臨時，能提升全民應變能力，將傷亡降到最低。

今年國家防災日，總統賴清德到各級學校視察防災演習。（圖／民視新聞資料照）

