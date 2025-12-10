歷史觀測站／藍白快看！這才是真獨裁 46年前「僅做這事」差點被處死

即時中心／潘柏廷報導

藍白先前各種批評總統賴清德的言詞中，就以「獨裁者」最令外界關注，而兩黨今年分別舉辦的「釘孤枝」以及「反綠共，戰獨裁」活動更加明顯。只是，46年前的今天在高雄發生的美麗島事件，只因黨外人士選在「世界人權日」示威遊行，要求解除黨禁及報禁，遭國民黨當局直接鎮暴，導致警民衝突，事後參與事件的施明德、陳菊、姚嘉文等人不僅被逮捕，甚至被指控涉犯叛亂罪嫌遭起訴，而施明德也差點要被判處死刑。

戰後中國好不容易脫離8年的對日抗戰，但隨後馬上爆發國共內戰，而國民黨政權在三大戰役後持續逃竄，最終於1949年12月10日中央政府播遷來台；當時的總裁蔣介石「痛定思痛」便展開黨改造，結果形塑蔣介石在黨內至高無上的地位；黨改造中更在台灣設立地方黨部、民眾服務站、黃復興等特種黨部，進一步要向下扎根控制台灣社會。

同時，國民黨透過《動員戡亂臨時條款》讓總統不受憲法限制可繼續連任，而國會則是不用改選，形同後世詬病的「萬年國會」；對台灣內部的鎮壓則依據《戒嚴令》、《懲治叛亂條例》、《刑法》100條等惡法，箝制台灣人民言論自由、禁止集會遊行、禁止人民組黨，更用扣紅帽子的「白色恐怖」進一步抓、關、殺不分本外省的民眾。

儘管1950年代就開放地方選舉（台北市、高雄市在1967年升格為院轄市後，皆由行政院指派，必須要到1994年兩市才再度有選舉；省主席本身就不民選，一直要到1994年才選出第一位也是最後一位的民選省長宋楚瑜），但國民黨透過作票、買票等方式來操弄，也利用地方侍從體制，試圖建立國民黨不敗的地位。

面對國民黨威權統治，1950年代起就有民主人士不斷要求自由、民主及人權，50年代屬最有名莫過於《自由中國》雜誌的犀利問政，以及台灣省議會的五龍一鳳；只是，國民黨忌諱不分本外省的「中國民主黨組黨運動」，因此在1960年指控《自由中國》創辦人雷震以「知匪不報」為罪名，蔣介石更要求刑度不得低於10年，就讓雷震鋃鐺入獄，更使得民主運動一度受挫。

一直要進入1970年代前後，國民黨政權的「中國代表權」失守被趕出聯合國，一方面有些萬年國會代表也凋零，不少非國民黨陣營人士也投入立委選舉，例如已故前民進黨主席黃信介在1969年立委增補選當選，而康寧祥也在1972年增額立委選舉當選，使得戰後台灣民主運動發生重大轉折。

值得注意的是，1977年11月舉辦的地方選舉，發生震驚全國的中壢事件，最終脫離國民黨參選桃園縣長的許信良當選，而黨外人士也在這一年取得4縣市首長，使得黨外運動士氣大增；之後黨外人士更大批集結，為其成立助選團，準備要投入下一屆的立委選舉；豈料，由於美國轉向聯中抗蘇的態度，決定與中華人民共和國建交，讓時任總統蔣經國找到理由宣布停辦選舉。

但是黨外勢力仍未消止，反而是在1979年的6月及8月分別創辦黨外雜誌《八十年代》及《美麗島雜誌》發聲，尤其是《美麗島雜誌》不僅言辭犀利銷售量極高，更在台灣各地成立設立雜誌社服務處，儼然形成在戒嚴時代下一個沒有黨名的政黨。

1979年12月10日，以《美麗島雜誌》為骨幹的黨外人士選在「世界人權日」發起和平示威遊行，要求解除黨禁及報禁，但國民黨當局卻在當場沒有發生暴動的情況下，「未暴先鎮」導致後面「鎮而後暴｣，釀起嚴重的警民衝突；只是，國民黨掌控媒體狀況下，黨外人士等參與人士打被打成「暴徒｣，而警方更被形塑成無辜的對象。

隨後，國民黨政權不僅不將其視作一般衝突，反而是採取全島大逮捕，將涉案的相關人等，甚至是根本沒有參與的人也遭約談，而施明德儘管歷經牧師高俊明等人脫逃下，最終仍被警方逮捕；同時在偵訊過程中，黨外人士更受到不當審訊，包含疲勞轟炸、毆打、吃鹽水飯等等違反正常國家審訊內容。

1980年2月警總軍法處以叛亂罪，起訴施明德、陳菊、黃信介等8人，其他被逮捕者則是由一般法院審理，而施明德也差點被判處死刑，但在國際壓力下，美麗島大審採公開審判，而記者們也能前往旁聽，記者們將施明德等人在庭上的發言，如實記錄在報導中，讓更多人能看見黨外人士的追求民主的訴求，形同成為一股民主啟蒙運動。

最終雖8人皆獲12年至無期徒刑不等的刑期，但黨外民主運動的聖火並未熄滅，而是持續有人接棒，這些接棒者包含受難者的家屬們，例如姚嘉文的老婆周清玉投入北市國大增額選舉以第二高票當選；至於，擔任本案的辯護律師團的陳水扁、蘇貞昌、尤清等人更參與1980年代黨外民主運動，更成為當時黨外的要角。

也因此，戰後台灣民主運動在1980年代後，歷經黨外人士於1986年突破黨禁成立民主進步黨、時任總統蔣經國1987年解除戒嚴、1992年立法院通過《刑法》100條修正邁向自由化，並在1996年台灣人第一次完成象徵主權在民的「總統民選」，奠定台灣民主現在的樣態。

