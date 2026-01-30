歷史觀測站／陳菊捍衛民主之路！入獄寫遺書致台灣人民 從黨外到中央每一步

即時中心／黃于庭報導

總統府28日發布總統令，證實監察院長兼國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。回顧陳菊的民主之路，在那個言論、出版與集會自由受嚴格限制的時代，作為《美麗島》雜誌工作人員之一，她長期參與黨外運動對抗當權者。1979年12月10日，威權政府鎮壓高雄街頭的「人權大遊行」，多名黨外人士遭軍法審判，她被視為政治犯入獄，「美麗島事件」也成為台灣從威權走向民主的歷史轉捩點。

一、戒嚴體制下的民主壓力：美麗島事件

1970年代的台灣，仍處於政治權力高度集中，言論、出版與集會自由受到嚴格限制的戒嚴時期；然而，隨著國際情勢變化與社會發展，要求民主與人權的聲音逐漸浮現，以「黨外人士」為主的反對聲浪湧動，試圖透過雜誌、演講與群眾活動，挑戰威權體制。在此時代背景之下，《美麗島》雜誌於1979年創刊，成為黨外運動的重要言論平台。

1979年12月10日世界人權日，《美麗島》雜誌於高雄市舉辦「人權大遊行」，訴求言論自由、民主改革與人權保障，遊行活動事前即遭政府高度關注，當天晚間警方與憲兵大規模進駐，最終爆發衝突。事件發生後，政府隨即展開大規模逮捕、全面鎮壓黨外運動，史稱「美麗島事件」，被視為台灣戰後最重要的政治案件之一。

事實上，美麗島事件40周年紀念活動時，陳菊受訪侃侃而談，她一生面對被關、失去自由、求仁得仁，「為了理想，為了反對獨裁，敢要求開放民主自由，那麼必然的歸宿就是一定要坐牢，只是不知道是哪一天而已」。

1980年美麗島軍法大審，陳菊最後陳述「珍重而不再見」。（圖／民視新聞翻攝）

二、威權政府全面鎮壓：美麗島大審

陳菊當時為黨外運動的活躍成員，也是《美麗島》雜誌的工作人員之一，負責相關行政與組織事務。事件發生後不久，陳菊即遭到逮捕，與施明德、黃信介、林義雄、呂秀蓮等人一同被列為主要被告，社會上稱為「美麗島大審」或「美麗島事件被告」。

1980年，美麗島事件被告由軍事法庭審理，此安排本身即引發國內外人權團體高度關切，認為以軍法審判平民，違反基本人權原則。最終，陳菊被判處有期徒刑12年，多名主要被告分別被判處無期徒刑或長期徒刑；而她入獄後，因長期被關押於高度戒備的監獄環境中，期間政治犯待遇嚴苛，對其身心皆造成重大壓力。

陳菊於2015年時公開獄中遺書，第一點就寫道，願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，「願我深愛的故鄉，台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民」，令人為之動容。

陳菊出獄後，立刻投入台灣人權促進會工作，救過無數政治犯。（圖／民主運動攝影師 邱萬興提供）

三、陳菊出獄與政治轉折

隨著1980年代中期台灣政治氣氛逐漸鬆動，加上國際人權壓力升高，政府開始對政治案件進行處理。1986年，陳菊在服刑約6年後提前出獄。同年，在隨時可能被抓的情況下，陳菊義無反顧投入傅正教授組織的民進黨「10人秘密小組」組黨工作，每星期秘密聚會，討論黨綱、黨章、組黨時間表，「創建一個新反對黨，這是台灣人一生的希望」。

1986年9月19日，黨外公政會發起組織新黨籌備委員會議時，因陳菊仍在假釋期間，大家勸她不必簽；不過，她看到坐過黑牢老師傅正都簽了，也勇敢簽下自己的名字。同年9月28日，民進黨在圓山創建成功，美麗島事件也被普遍視為促成台灣民主化的重要關鍵事件，加速黨禁、報禁解除，甚至結構性鬆動威權體制。

在歷史評價上，美麗島事件被認為是「以鎮壓促成改革」的關鍵轉折點，對陳菊而言，這段入獄經歷不僅塑造其個人政治信念，也使她成為台灣民主與人權運動的重要象徵人物。此後，陳菊持續投入公共事務與政治工作，其從政正當性與道德基礎，常被回溯至美麗島事件期間的犧牲與承擔。

四、陳菊從政之路：立委、行政體系歷練

陳菊於1986年提前出獄，她當時並未立即投入選舉，而是持續參與民主運動與政黨組織工作，累積制度政治經驗。直至1992年首次當選全國不分區立法委員，在立法院期間，陳菊主要關注勞工權益、社會福利、人權與民主制度改革，她出身勞工運動，並具政治受難背景，使其在勞工與弱勢議題上具有高度代表性。

2000年時任總統陳水扁任命，陳菊出任行政院勞工委員會主任委員，這也是她首度進入中央行政體系，主要施政朝向強化勞工保障、推動勞動法制改革、處理勞資爭議、提升工會角色，此一職務也被視為她「由運動者轉為行政官僚」的重要轉折。

1994年陳菊主持台灣省長大選演講。（圖／民主運動攝影師 邱萬興提供）

五、地方首長生涯：高雄市長

2006年，陳菊代表民進黨參選高雄市長並當選，在首次政黨輪替後的地方政治競爭之下，她成為直轄市女性市長之一；2010年縣市合併後，陳菊再度當選直轄市長，執政時間約11年4個月，使她成為高雄市自日治時期以來任期最長的市長，更建立穩固的南部政治基礎。

陳菊市長任內重點政績與特色，包括推動城市轉型，由重工業城市走向文化、觀光城市；重視社會福利與弱勢族群；強調人權、性別平權與社會正義；擔任多次重大公共事件的危機處理者，如天災及工安事件，成為地方政治中極具影響力的領導者。

六、國家級角色：總統府秘書長、監察院長

2018年，陳菊出任總統府秘書長，協調總統府與行政、立法體系，擔任政策溝通與政治協調核心，象徵正式進入國家權力中樞，成為總統最重要幕僚之一。2020年，她被提名並任命為監察院長，並兼任國家人權委員會主任委員，由政治受難者轉任憲政體制守護者，從黨外走向中央，陳菊的每一步都見證台灣的民主發展。

