歷史觀測站／60年一遇「赤馬紅羊劫」 上一輪1966年發生了什麼？
即時中心／温芸萱報導
2026年馬年到來，民間流傳60年一遇的「赤馬紅羊劫」再度引發關注。回顧60年前的1966年，文化大革命爆發、越戰升溫同時出現，被視為動盪的關鍵一年。
告別2025年，全球正式邁入2026年。新的一年，本該象徵新的開始，但在國際局勢緊張、戰火未歇的背景下，不少民眾聯想到了2026年在農曆生肖中為馬年，民間有流傳著「赤馬紅羊劫」說法，再度在網路與輿論場中被頻繁提起，引發討論。
今年為「丙午丁未年」，也是所謂的「赤馬紅羊劫」，丙午、丁未兩年相連，被視為「火氣極盛」之時，這事六十甲子一遇的神奇年份。其中，丙屬陽火、丁屬陰火，午為馬、未為羊，火氣極盛，因此在傳統文化中被視為「變動能量最強」的年份。
南宋學者洪邁在《容齋隨筆》中，整理歷史記載後提出「丙午丁未之厄」的概念，指出歷史上多次社會動亂、政權震盪、戰爭與災變，往往集中出現在這兩個年份附近。
若將「赤馬紅羊劫」拆解，可看出其象徵意義：
「赤」，代表紅色、火焰、血光。在干支中，丙年屬陽火，象徵外放、激烈與衝突，常被聯想到戰爭、流血與激烈對抗。
「馬」，在古代象徵軍事、行動與擴張。馬是行軍、征戰的核心工具，因此「馬年」常被解讀為軍事行動頻繁、局勢快速變化的年份。
「紅」，同樣指火與血色，丁年為陰火，代表內部張力、隱性衝突與長期消耗，往往與社會撕裂、制度動搖相連。
「羊」，對應地支中的「未」。未在十二地支中居中偏後，象徵承壓、承擔與轉折，常被解釋為舊秩序瓦解、新秩序尚未成形的過渡期。
「劫」，則非單指災難，而是指結構性巨變。它可能伴隨破壞，但同時也意味著舊有體系無法維持，必須走向重組。
若以六十甲子為一循環，往前推六十年，正是1966年。回顧歷史，1966年確實是全球局勢劇烈震盪的關鍵節點之一。
在中國，1966年5月，毛澤東發動「文化大革命」，紅衛兵運動迅速擴張，大規模批鬥知識分子、破壞傳統文化與教育體系，對政治、社會與家庭造成長期且深遠的影響，一直持續到1976年，而這十年也被稱為「中國十年浩劫」。
1966年5月，毛澤東發動「文化大革命」。（圖／美聯社提供）
不只是中國，放眼全球，1960年代中期，青年與學生運動風起雲湧。反戰、反威權、反保守價值的思潮快速擴散，為1968年席捲歐美與多國的學運浪潮鋪路。美國國內，民權運動持續升溫，非裔族群爭取平權；女性解放運動亦逐漸成形，挑戰長久以來的性別分工與社會歧視。
1966年前後，美國的民權運動持續升溫，非裔族群代表人物「馬丁·路德·金恩」爭取平權。（圖／美聯社提供）
在經濟層面，1966年同樣是轉折之年。日本正處於高速經濟成長期，製造業與出口快速擴張，為日後成為全球經濟強國奠定基礎；台灣也正值經濟起飛階段，加工出口區成形、外銷導向政策推進，社會逐步走向工業化。相對之下，歐美青年社會開始出現反消費主義思潮，對資本主義與物質至上的質疑逐漸浮現。
美國參與越戰。（圖／美聯社提供）
軍事與國際關係方面，1960年代冷戰對抗全面升高。越戰進入激烈階段，美國大規模派兵並加強空襲，引發全球反戰聲浪；美蘇核武競賽持續，中蘇關係惡化，社會主義陣營內部裂痕加深。亞洲、非洲與拉丁美洲則成為代理戰爭的主要舞台，地緣政治衝突遍及世界各地。
學生反越戰運動。（圖／美聯社提供）
整體而言，1966年可視為冷戰體系下，社會動盪、軍事升溫、經濟轉型與國際秩序鬆動同時交會的一年。
如今，2026年伊始，烏俄戰爭仍未結束、中國加劇對台灣的軍事恫嚇、美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛、中日關係持續惡化；世界再次站在關鍵的十字路口。
原文出處：歷史觀測站／60年一遇「赤馬紅羊劫」 上一輪1966年發生了什麼？
歷史觀測站／全民投票選立委理所當然？直到「這天」才終結「萬年國會」
歷史觀測站／一國兩制的誕生！41年前《中英聯合聲明》改寫香港命運 台灣呢？
剴剴遭虐死2周年！劉姓姊妹二審辯結 惡保母虐童何時休？
