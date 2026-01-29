歷史課本沒教！親手終結金國的南宋戰神是「他」 功高震主被消失8百年

大陸中心／唐家興報導

「靖康之恥」真的被洗刷了嗎？歷史給出了肯定的答案。提到南宋抗金，世人皆知岳飛，卻鮮少有人知道，在岳飛冤死92年後，真正親手終結金國、洗刷北宋滅亡奇恥大辱的，是另一位被歷史塵封的戰神-孟珙。他不僅繼承了岳家軍的遺志，更在歷史轉折點上，完成了那場遲到了近百年的終極復仇。

【岳家軍血脈延續 三代人替岳飛走完最後一程】

孟珙與岳飛的淵源，早已刻進骨血。他的曾祖父孟安、祖父孟林，皆曾是岳飛麾下的悍將。身為正統「岳家軍後裔」，孟珙自幼便在保家衛國的信念中長大。

史料記載，孟珙少年從軍時便展現過人膽識。某次戰亂中，他與父親失散，竟在萬馬奔騰的混亂戰場中，僅憑白馬白袍認出老父身影，隨即單槍匹馬殺出血路救人，其神勇令敵軍膽寒。這場浴血首戰，也為他日後的戰神之路揭開序幕。

【8000破20萬 金國最後主力在他手中崩潰】

公元1233年，金國已處於崩潰邊緣。為了在蒙古鐵蹄下尋求一線生機，金國殘將武仙集結了號稱20萬的龐大兵力，企圖南下攻打四川，為金國續命。

面對黑壓壓的敵軍，孟珙表現得異常冷靜。他僅向朝廷索要8000精兵，便奔赴前線。他運用精妙的伏擊與分割戰術，將20萬大軍逐一擊破，讓金國最後的野戰主力幾乎全軍覆沒。此役之後，金國已名存實亡，只剩最後的殘喘。

【蔡州一役 岳飛死後92年，「靖康之恥」正式終結】

1234年，決定命運的時刻來臨。南宋與蒙古聯軍合圍金國最後據點蔡州。身為宋軍統帥的孟珙，親自上陣指揮破壕放水、填平深潭，率領宋軍率先衝入城內。

隨着金哀宗自縊，這個曾讓宋朝受盡屈辱的政權正式覆滅。岳飛生前未能完成的「收復舊山河」，終於在92年後，由這位岳家軍後代親手畫下句點：靖康之恥，至此徹底洗刷。

【南宋鋼鐵長城 13世紀最強機動防禦者】

然而，滅金並非結束，而是另一場噩夢的開始。強大的蒙古鐵騎隨即南下，南宋面臨滅頂之災。當朝廷一度陷入恐慌時，孟珙挺身而出，留下震驚朝野的名言：「臣是一介武士，當言戰，不當言和！」

他先後在江陵、黃州、襄樊等地擊退蒙古宗王，更開創「藩籬三層」防禦體系，築起了一道蒙古軍無法逾越的鋼鐵長城。當時史書給予極高評價：「有孟珙在，蒙軍不敢前一步。」

宋理宗因恐懼孟珙威望過高、軍權過重，竟自毀長城，讓孟珙心灰意冷。（圖／翻攝自百度百科）

【功高震主 他被歷史刻意遺忘的真正原因】

如此立下赫赫戰功的戰神，為何在歷史課本中名氣遠遜於岳飛？背後的原因令人心寒。1246年，河南全省曾主動表示願意歸降南宋，這本是收復中原的最佳時機。

然而，宋理宗卻因恐懼孟珙威望過高、軍權過重，竟硬生生拒絕了天賜良機。面對朝廷的猜忌與自毀長城，孟珙心灰意冷請求退隱，同年含恨病逝，年僅52歲。

「孟珙死，宋事遂不可支。」歷史的遺忘並非偶然，而是當時政權為了掩蓋自身的怯懦與忌憚，選擇性地抹去了這位真英雄的光芒。八百年後的今天，我們終需記得，那個真正替岳飛雪恥、撐起南宋半壁江山的戰神，名叫孟珙。

