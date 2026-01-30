歷史遺產華麗轉身 通霄神社環境活化完工

位於苗栗通霄虎頭山半山腰見證近百年歷史滄桑的「通霄神社」，在經歷了漫長的歲月洗禮後正式宣告完成周邊環境改善與空間活化工程。通霄鎮公所將今三十一日盛大舉行「通通共好·霄語欣生」開幕活動。這不僅是一場文化資產修復的成果發表，更象徵著通霄鎮對於歷史遺產守護、文創產業引進及觀光品牌塑造的全新里程碑。

第一章：工程之美以匠心守護百年的歷史輪廓：本次「通霄鎮虎頭山公園環境改善活化工程」由專業團隊操刀，從細部圖說到整體景觀配置，皆依循「尊重歷史、友善使用者」的原則進行。一、景觀與公共設施的全面升級： 為了提升遊客的遊憩品質，工程內容包含「一一四年度苗栗縣全面提升公廁品質改善計畫」，分別對園區內的「紀念碑公廁」、「網球場公廁」及「籃球場公廁」進行了現代化整修 。透過人性化的空間設計，解決了過去遊客反映設施老舊的問題，讓古蹟園區具備了更完善的基礎機能。二、精緻環境修復與石造設施美化：工程團隊針對神社核心區域進行了細膩的「環境修復」。其中包括「觀音石水缽」的修復工程，還原了神社洗手禮（手水舍）的莊嚴感；以及「階梯看台」與「牆面美化」工程，運用減法美學將過往雜亂的景觀重新梳理，使原本隱沒在雜木林中的歷史線條重新顯現（見圖）。

第二章：文創新生命 貨櫃辦公室與繪馬牆的空間活化。通霄神社的重生不只是表面的修復，更是機能的再造。公所透過本次計畫，積極將神社轉化為具備「在地創生」能量的場所。一、文創辦公室與貨櫃屋進駐：在園區配置圖中，特別規劃了「修復工程貨櫃屋」與「文創辦公室」空間。未來這裡將作為地方職人、藝術家與創生團隊的辦公基地，結合日式建築美學，提供跨領域合作的空間。這不僅能讓古蹟不再只是冷冰冰的建築，更能吸引年輕族群回鄉，為通霄注入新血。二、繪馬牆?心靈寄託的當代載體：工程中特別增設了精美的「繪馬牆」。繪馬源自日本傳統祈願文化，象徵將心願託付給天地。在通霄神社設置繪馬牆，不僅增加了互動美感，更讓民眾能親手掛上對未來的祝福，成為園區內最具溫度的打卡亮點。

第三章：夜間美學 光影交織的浪漫參道：過去通霄神社在入夜後燈光昏暗，遊客難以駐足。本次改善工程特別將「夜間景觀」列為重點，增設了「燈籠牆」與環境燈具配置。夜晚降臨時，柔和的燈光會點亮鳥居與參道，搭配兩側錯落的石燈籠與新設的燈籠牆美學，營造出一種沉浸式的日式慶典氣氛。這種「歷史與現代的對話」設計，成功延長了遊客在通霄的停留時間，也為通霄的夜間觀光開創了全新商機。

第四章：一月三十一日開幕盛會 「霄語欣生」文化節慶

為慶祝環境改善工程完工，一月三十一日開幕當天，主辦單位規劃了極其豐富的活動內容，邀請全台民眾共襄盛舉。一、 霄町神社市集與在地經濟：活動現場將設置「霄町神社市集」，匯集十二至十五個在地美食與文創攤位。為了促進消費並推廣地方特產，主辦單位特別準備了一千五百份價值 一百元的餐券（加值回饋），希望藉此帶動在地經濟產值，提升活動的社群分享度。二、深度文化體驗 茶道與浴衣：

人文飄香 親子茶道：由專業茶道老師帶領，透過沖泡與品茗，引導家長與孩童認識茶文化的細緻禮儀。和風雅韻?浴衣漫步： 民眾可穿上精緻浴衣，在歷史悠久的鳥居、石燈籠與社務所間穿梭拍照，體驗極具儀式感的日式風情。三、 「霄」好玩！闖關集章大冒險：為了增加活動趣味性，現場規劃了五大闖關站點：神社文化小學堂： 深入淺出介紹神社的歷史小秘密。萌貓神社大進擊：尋找隱身於園區內的超巨型招財貓。洗手見神社：學習正確的手水舍禮儀。追粉紅迷彩哨所：結合軍事歷史痕跡，打造少女心爆棚的驚喜點。

敲響幸福鐘任務： 感受祭典的歡樂氣氛。完成五站集章的民眾，即可兌換限量繪馬祈福卡，將心願掛在全新的繪馬牆上。

第五章：願景與展望 通霄神社的下一個百年。通霄鎮公所表示，本次工程與活動的定位不僅是短期的開幕慶典，而是具備長期戰略價值的品牌工程。文化保存與場域再生：透過硬體修復與軟體活動的結合，讓歷史建築在現代社會中找到新的定位，不再是「蚊子館」，而是「活古蹟」。觀光地標與國際連結：通霄神社擁有完整的鳥居與拜殿建築群，具有極高的國際觀光潛力。未來將持續透過社群行銷與數位宣傳，提升其在全台灣甚至國際旅遊市場的知名度。在地共好： 結合在地產業如「品茶文化」與「文創設計」，深化地方連結，讓這座神社成為通霄鎮民共同的驕傲 。

【活動資訊】活動名稱：通通共好·霄語欣生 通霄神社開幕活動。活動地點：通霄神社及周邊場域（苗栗縣通霄鎮虎頭山公園）。活動亮點：開幕儀式、創意和服走秀、霄町神社市集、親子茶道體驗、浴衣漫步體驗、闖關集章換繪馬、FUN 通霄舞台 Show。歡迎全國民眾攜家帶眷，在一月三十一日一同登上虎頭山，見證通霄神社的華麗重生，在光影與古蹟的交會中，寫下專屬於您的祈願。