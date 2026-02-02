歷史鉅作 全本音樂劇《萬世巨星》6/18-6/21 國家戲劇院盛大演出

生活中心／陳佳侖 台北報導

風靡全球超過半世紀的傳奇搖滾音樂劇《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar），將於2026年夏天首度重磅登台！這部經典搖滾音樂劇由音樂劇大師安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）與提姆．萊斯（Tim Rice）聯手創作，集結搖滾、戲劇與信仰衝擊於一身，曾獲《每日電訊報》盛讚：「哈利路亞！一場撼動人心的偉大啟示。」

本次亞洲巡演由英國金牌製作人大衛・伊恩（David Ian）攜手 Crossroads Live、Work Light Productions 與寬宏藝術隆重呈獻，帶來榮獲奧利佛獎肯定的全新重製版全本音樂劇《萬世巨星》。該製作自推出以來即獲國際媒體高度讚譽，《衛報 The Guardian》盛讚：「華麗、震撼、宛如天啟般的音樂劇。」本次演出將於2026年6月18日至21日登上台北國家戲劇院，作為亞洲巡演的重要一站，並將前往馬尼拉、新加坡等城市巡演，勢必為台灣觀眾帶來一場結合音樂、戲劇與震撼視覺的劇場盛宴。

全本音樂劇《萬世巨星》自1971年問世以來，即以顛覆傳統音樂劇的搖滾風格震撼劇壇，風靡全球數十年載，被譽為音樂劇史上的不朽經典。作品從「背叛者」猶大．伊斯加略（Judas Iscariot）的視角出發，帶領觀眾重新凝視耶穌基督受難與復活前的關鍵時刻，深刻刻畫信仰、權力與人性之間的拉扯。故事聚焦於耶穌、猶大、抹大拉的馬利亞與追隨者們的內心掙扎，情感張力強烈，音樂熱血直擊靈魂。經典曲目如〈Superstar〉、〈I Don’t Know How to Love Him〉、〈Gethsemane〉傳唱至今，影響無數音樂與劇場創作者，堪稱搖滾音樂劇的原點之作。





全本音樂劇《萬世巨星》由橫掃艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎與東尼獎的大師組合──安德魯．洛伊．韋伯作曲，與提姆．萊斯作詞，此次來台的巡演版本於2016年在倫敦攝政公園首演，由知名導演提摩西．席德（Timothy Sheader）執導，搭檔編舞鬼才德魯．麥克尼（Drew McOnie）領軍，集結國際一流製作團隊，包括舞台設計湯姆．史卡特（Tom Scutt）、燈光設計李．柯倫（Lee Curran）、音響設計尼克．利德斯特（Nick Lidster）與音樂總監湯姆．迪林（Tom Deering），以現代感十足的視覺語彙，重新詮釋這部經典鉅作，打造兼具震撼、詩意與當代能量的舞台美學。

全本音樂劇《萬世巨星》自1971年於百老匯馬克．海林格劇院首演，1972年登上倫敦西區皇宮劇院，連續演出超過八年、累積3,358場，締造當時西區最長壽音樂劇紀錄。此後不斷以不同版本風靡全球，包括2012年百老匯復排版、由英國 ITV 電視選秀節目《Superstar》選出飾演耶穌的班．佛斯特（Ben Forster）展開的體育館巡演，以及為紀念百老匯首演45週年於倫敦攝政公園露天劇場推出的特別版，皆獲高度評價。2026年除亞洲巡演外，亦將登上倫敦指標性劇院——倫敦守護神劇院（London Palladium）舉行限定演出，再掀話題熱潮。





此次巡演版本榮獲2017年奧立佛獎「最佳復排音樂劇獎」與2016年《倫敦旗幟晚報》最佳音樂劇獎，並於2016、2017年連續兩季完售，2019年登上倫敦巴比肯藝術中心演出，2020年夏天以音樂會形式重返攝政公園露天劇場，隨後於2023至2024年間展開英國巡演，廣獲國際媒體與觀眾一致讚譽。這部跨越半世紀的搖滾史詩，如今將以全新能量降臨台北，邀請觀眾走入一場信仰、音樂與人性的劇場震撼體驗。

全本音樂劇《萬世巨星》將於2026年6月18日至21日於台北國家戲劇院盛大演出。一齣跨越半世紀、撼動世界舞台的傳奇搖滾音樂劇，邀請你走進劇場，親身感受這部不朽經典的力量，購票與相關資訊請洽寬宏售票系統。

全本音樂劇《萬世巨星 Jesus Christ Superstar》

演出地點：台北國家戲劇院

演出時間：

2026年6月18日(四) 19:30

2026年6月19日(五) 14:30｜19:30

2026年6月20日(六) 14:30｜19:30

2026年6月21日(日) 14:30

票價：$1880｜$2880｜$3880｜$4880｜$5880｜$6680

※所有場次皆為英文演出，有中文字幕，長度約120分鐘含中場休息

購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

主辦單位: 寬宏藝術經紀股份有限公司

