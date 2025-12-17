歷史風傳媒》作戰半徑直指第二島鏈！解放軍掌握電磁彈射技術，美媒驚嘆「福建艦戰力實現驚人飛躍」

為何現在回顧這則新聞？ ​中國海軍的航空母艦「福建艦」今年11月5日才正式服役，12月16日就航經台灣海峽，全程由國防部綿密監控，並且運用任務機、艦及岸置飛彈系統應處。值得注意的是，這是福建艦成軍後首度航經台海，福建艦的戰力如何、在設計上有何特殊之處，美方又如何看待這艘中國自製的航空母艦呢？這則對於福建艦完成艦載機彈射起飛與攔截著艦訓練的報導，簡單總結了中國的最新航艦戰力。​

中國海軍的航空母艦戰力迎來了歷史性的里程碑，解放軍22日首度公開證實，第一艘搭載電磁彈射系統的航空母艦「福建艦」，已成功完成殲-35匿蹤戰機、殲-15T重型戰機以及空警-600固定翼預警機的彈射起飛與攔截著艦（CATOBAR）訓練。這項「三機齊飛」的成就，不僅透過官方影片震撼亮相，更被美國軍事媒體《The War Zone》形容為「一次驚人的飛躍」，標誌著中國海軍的遠洋作戰能力進入全新世代，西太平洋的戰略格局恐怕也將被重塑。

航艦「三劍客」首度合體：匿蹤、預警、重擊戰力一次到位

此次由中國軍方釋出的影片與照片，無疑是福建艦自2024年5月開始海試以來，最為關鍵也最具突破性的進展。畫面清晰地展示了三款核心艦載機從準備、彈射、起飛到攔截降落的全過程，證實了福建艦的電磁彈射與回收系統已具備實戰化運作能力。福建艦最核心的技術亮點，無疑是其採用的全電磁彈射系統（EMALS）。相較於傳統的蒸汽彈射，電磁彈射反應速度更快、可調節範圍更廣，能精準控制力道以適應從重型的空警-600到未來可能部署的輕型無人機等不同機種，大幅提升艦載機的出動效率。​

作為中國新一代的艦載匿蹤戰機，殲-35（J-35）的動向一直是外界關注的焦點。這款由陸基FC-31「鶻鷹」戰機發展而來的第五代戰機，從設計之初就以彈射起飛為目標。此次成功在福建艦上起降，不僅是其首次進行海上航艦作業，更創下了一項世界紀錄。

《The War Zone》分析，儘管美國海軍的「福特號」（USS Gerald R. Ford）是全球首艘採用電磁彈射系統（EMALS）的航艦，但至今尚未讓其主力匿蹤戰機F-35C完成電磁彈射起飛。這意味著，中國的殲-35反而成為全球第一款成功從電磁彈射器升空的匿蹤戰機。中國軍事專家張軍社宣稱，殲-35在載油量、載彈量、航程及作戰半徑上，均超越美國的F-35C，其優異的匿蹤性能將使其在未來空戰中具備「先敵發現、先敵攻擊」的絕對優勢。

空警-600預警機：航艦編隊的「天空之眼」

空警-600（KJ-600）固定翼預警機被譽為中國航艦戰鬥群的耳目，其重要性不亞於任何戰機。由於其尺寸與性能要求，空警-600僅能部署在具備彈射能力的航艦上，這也使其成為福建艦的專屬「王牌」。

相較於遼寧艦、山東艦搭載的直-18預警直升機，空警-600擁有更長的滯空時間、更遠的雷達探測距離。央視分析，空警-600不僅能為整個航艦編隊提供廣域的態勢感知，更能充當「海上移動空中指揮所」，從根本上提升編隊的協同作戰效率。其外型與功能雖與美國海軍的E-2「鷹眼」預警機極為相似，張軍社宣稱，空警-600的性能已達國際先進水準，在某些方面甚至超越了美國的E-2C/D型號。

殲-15T：主力艦載機迎來「滿油滿彈」的完整戰力

殲-15T是中國在蘇愷-33（Su-33）基礎上發展的殲-15「飛鯊」系列的最新改良型，專為彈射起飛設計。過去遼寧艦與山東艦採用的「滑躍起飛」（STOBAR）方式，限制了殲-15的載彈量與載油量。如今，透過福建艦的電磁彈射，殲-15T將能實現「滿油滿彈」起飛，這意味著其作戰半徑與打擊威力將獲得飛躍的進展。殲-15將與殲-35形成高低搭配：先由殲-35利用匿蹤優勢撕開敵人防空網，再由殲-15T這款「空中炸彈卡車」進行飽和火力壓制，兩者協同作戰將大幅提升航艦編隊的突防與打擊能力。

值得注意的是，中國海軍跳過了蒸汽彈射，直接在第一艘自建的彈射型航艦上採用了最先進的電磁彈射技術。反觀美國海軍，其首艘電磁彈射航艦「福特號」在服役初期，該系統的可靠性問題曾引發諸多困擾。彭博社（Bloomberg）在報導中也提及，根據美國國會研究服務處的報告，福特號的電磁彈射系統仍面臨可靠性質疑。中國能在福建艦上迅速實現三款主力機型的成功起降，顯示其已完全掌握這項複雜的尖端技術，彰顯了中國強大的國防工業與科技實力。

從「第一島鏈」到「第二島鏈」的權力投射

央視公眾號分析，福建艦的成軍以及「三航母時代」的來臨，對西太平洋乃至全球的戰略平衡都將產生深遠影響。福建艦的入列，將使中國航艦編隊的作戰半徑得以覆蓋至「第二島鏈」。這意味著解放軍海軍將具備更強大的遠海綜合攻防能力，能將力量投射到更遠的海域，以保障其不斷擴張的海外利益。

中國最新航空母艦「福建艦」甲板，停放著殲15T與殲-35兩款戰機。（美聯社）

央視分析，當遼寧艦入列時，台灣輿論多半質疑其「有艦無機」，認為形成戰力遙遙無期；但當山東艦服役後，台灣的討論已轉向其對「第一島鏈」戰略平衡的重塑；如今福建艦的亮相，無疑將進一步強化對台灣的戰略威懾。張軍社分析，三航母編隊可以透過輪替部署，確保隨時有航艦處於戰備狀態。在戰時，多航母編隊不僅能疊加防空圈、擴大防護範圍，艦載機更可相互降落補給，形成持續不斷的打擊能力。空警-600甚至可以指揮遼寧艦、山東艦的殲-15進行聯合作戰，使整個海軍的體系化作戰能力提升至全新高度。

西班牙《機密報》評論稱，福建艦的作戰能力直接挑戰了美國數十年來在高強度航艦作戰領域的技術壟斷地位，並將為中國海軍「邁向真正的全球投送型海軍鋪平道路」。隨著福建艦預計在今年底前投入服役，一個嶄新的海上強權時代，已然在西太平洋拉開序幕。

福建艦甲板上的J-35、J-15與空警-600。（翻攝微博）

原發佈時間：2025年9月23日

新聞原標題：福建艦「三劍客」齊飛，作戰半徑直指第二島鏈！解放軍掌握電磁彈射技術，美媒驚嘆「中國航艦戰力實現驚人飛躍」

