歷屆最多作品參賽！日本國際漫畫獎揭曉 台灣漫畫家突圍搶下3大獎

由日本外務省主辦的第 19 屆「日本國際漫畫獎」今（24日）正式公布得獎名單。本屆賽事競爭激烈，共有來自 110 個國家及地區、多達 738 件作品參賽，創下歷屆最高紀錄。台灣漫畫家表現亮眼，自眾多競爭者中脫穎而出，一舉拿下三項大獎，分別由南南日以《山間料理人》奪得銀獎、狼七以《黎明前的回聲》獲得獎勵獎，以及葉明軒憑藉《大仙術士李白》第 8 集拿下銅獎，再次展現台灣漫畫的豐沛創作能量。

針對台灣漫畫家在國際舞台屢創佳績，文化部長李遠表示，台灣漫畫作品持續獲得日本國際漫畫獎肯定，歷年累計成績已達 2 金、10 銀、22 銅及 1 獎勵獎。這些成果顯示台灣漫畫正穩步與國際接軌，並在世界舞台嶄露頭角。他強調，文化部將持續透過穩定的制度與資源支持，協助台灣漫畫家走向國際，讓世界看見台灣的原創實力。

駐日大使李逸洋指出，台灣漫畫近年在日本的能見度顯著提升，他在出席第 18 屆頒獎典禮時便觀察到，台灣作品在題材選擇與表現手法上，日益受到日本評審與漫畫業界的關注。駐日台灣文化中心主任曾鈐龍也補充，中心連續 6 年辦理漫畫展推廣台漫，今年 8 月舉辦的「多元臺灣文化漫畫展」中，便已收錄本次獲得銀獎的《山間料理人》及獎勵獎的《黎明前的回聲》，未來將持續深化在地連結與推廣。

日本國際漫畫獎是日本外務省為推廣漫畫文化及促進國際交流而設立的獎項，本屆共選出金獎（最優秀獎）1 名、銀獎（優秀獎）3 名、獎勵獎 1 名及銅獎（入獎）10 名，合計 15 件得獎作品。頒獎典禮預計於 2026 年 3 月在日本舉行，屆時台灣漫畫家將與來自世界各地的創作者共享榮耀。



