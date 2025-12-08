歷屆第2低 香港立法會選舉投票率31.9%

香港7號舉行立法會選舉，投票率創下史上第2低。根據香港選舉事務處資料顯示，約410萬名登記選民中，大約有130萬人投票， 投票率31.9%，只略高於2021年的30.2%。

低迷的投票率凸顯在「愛國者治港」的原則下，民眾對選舉相對冷漠，加上香港才發生數十年來最嚴重火災，港府仍不顧反對如期舉行改選，進一步加深民眾不滿。但香港選舉委員會主席認為，在目前氣氛下依然有130萬人參與投票，顯示這次選舉相當成功。



國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

