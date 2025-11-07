歷屆總統台大畢業 蔡英文：做總統不一定是最好人生

生活中心／林詠琪、嚴文謙 台北報導

台灣歷屆民選總統，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德，通通都是台大畢業，這回台大即將迎來百歲校慶，校長陳文章親自出馬，採訪四位總統級校友，從椰林大道的回憶，到愛情與課業的趣事，以及給學弟妹的建言，像是蔡英文就說，做總統不一定是最好的人生！

前總統蔡英文：「人生有很多的機遇，那做總統不一定是最好的人生。」

能當上總統，或許不是最好的人生，但對台灣第一學府台大來說，卻是最響亮的招牌。因為不論藍綠、不分男女，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德歷任五位民選總統，通通都畢業台大。

前總統陳水扁：「競爭（總統）的人，不是說大家都是台大畢業的，也有其他學校的，但是到目前為止，確確實實的，都是在台大畢業的做總統。」

為了籌備台大百歲校慶，台大校長陳文章親自出馬，採訪四位總統級校友，一起回味學生時光。

總統賴清德：「其實我待在台大是蠻快樂的，因為我最喜歡的台大的校園，就是椰林大道，如果在這個時間點，剛好是杜鵑花紅的時候，所以我們都騎腳踏車，我會特別，在椰林大道來來回回。」

台大校長陳文章vs.前總統馬英九：「對校園哪一個角落，你的印象特別地深刻？，沒有第二個地方傅園，大一的時候常常去，常常在那邊睡午覺，睡醒就拍拍墓碑說，校長我走了。」





前總統陳水扁：「六大學院，一個學院才一個名校的獎學金，獎金金額高到1萬2千元，我們家第一台電視機，就是用這個獎學金去買的，剩下6千塊放在口袋，就可以交女朋友了，大學生四年沒談過戀愛，真的說大學會比較空白啦，我們就是在杜鵑花叢底下，談戀愛的。」

學霸陳水扁提醒學弟妹，讀書之外，愛情學分也不能少，而苦讀派的蔡英文，則說法律很難，曾經一學期被當好幾科，出國留學更是難關重重！

前總統蔡英文：「我有一科是刑法被當，我的老師在發考卷的時候，告訴我說，你把觀念弄清楚好不好，法學教育在美國，本來就是一個很艱困的過程，我在學習的挫折，比其他的小孩可能更多，但是我每次都把自己救回來了。」

台大校長陳文章：「事實上每位總統，我發現到結尾的時候，他們都不太願意結束喔，賴清德總統他還跟我說，想約時間回來椰林大道，騎一下腳踏車。」

這回訪談，每位總統都聊了一個多小時，也讓學弟妹，看到學長姐不同的一面。





