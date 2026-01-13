歷屆聯準會主席與財長挺鮑爾 怒轟刑事調查破壞FED獨立性

美國多名前聯準會主席與前財政部長，公開發表共同聲明，支持現任聯準會主席鮑爾。

美國聯準會（Fed）多名前主席、美國前財政部長和知名經濟學家，12日星期一公開聲援現任聯準會主席鮑爾，並對司法部威脅要對聯準會提起刑事訴訟，表示擔憂。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，美國聯準會前主席葉倫、柏南奇與葛林斯潘等人，與多名曾經擔任財政部長的前官員們，星期一共同發表一項聯合聲明，其中強調，據報導，美國司法部打算對於聯準會主席鮑爾採取刑事調查，是「史無前例的行動」，這是試圖利用檢方的攻擊．來破壞聯準會的獨立性。

聲明中指出，美國司法部對現任聯準會主席展開刑事調查，這種「史無前例的舉措」，將會削弱聯準會的獨立性；並且，這種做法在美國「毫無立足之地」，因為美國至少還是個法治國家，而「法治」正是美國經濟成功的基礎。

鮑爾在11日星期天透露，美國司法部已經就他去年6月在國會作證，涉及聯準會總部大樓翻修一事，發出大陪審團傳票，並威脅將對他提出刑事訴訟。這次調查的核心，是聯準會百年老建築的翻修工程，全案在2022年動工，預計2027年完工，據估計，翻修工程比最初預算超支將近7億美元，整體花費約為25億美元。