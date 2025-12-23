歷屆議員回娘家 聯誼交流

台南市歷屆議員協進會聯誼餐會，卸任議員回娘家。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

歲末年終，台南市議會二十三日於永華議事廳大廳舉辦「歷屆議員聯誼餐會」，邀請歷屆議員回娘家，齊聚一堂，在歲末聖誕節前夕共敘情誼、話家常。多位現任議員向老前輩請益，承先啟後，老少同歡，現場氣氛溫馨熱絡。

副秘書長林河松代表議長邱莉莉出席，向議員前輩致意，多位議員也前來同歡。林河松表示，在座的歷屆議員前輩皆是推動市政與議政重要力量，為台南發展奠定堅實基礎，前輩們累積的寶貴經驗，也讓現任議員在問政時能更貼近民意，透過每年舉辦聯誼餐會，促進歷屆與現任議員交流議政心得，具有承先啟後的重要意義。

台南市歷屆市議員協進會理事長沈明松指出，一年一度的聯誼餐會就像大家庭團聚，情誼深厚，許多人都把握難得的機會，和當年的同事一起同樂；歷屆議員前輩精神奕奕，現任議員活力十足，彼此交流近況、分享經驗，在輕鬆愉快氛圍中，凝聚向心力。包括黃麗招、施余興望、李鎮國、陳皇宇、陳昆和、楊中成、李啟維、陳秋萍、余柷青、吳禹寰、朱正軒等現任議員都出席與會。