歷年之最 「台南好young」180秒煙花秀 迎接金「馬」年到來！

黃偉哲市長感謝開基玉皇宮連續5年贊助，台南跨年伴隨180秒煙花秀迎接金「馬」年到來。（圖：南市府提供）

「2026台南好young」跨年演唱會即將登場，除了邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，市長黃偉哲加碼宣布，金「馬」賀歲的煙花秀長達180秒，歷年之最精采煙花，祝願大家金馬年福運一路狂奔！他並提醒，跨年當天12月31日雖是好天氣，但早、晚溫差大，請大家記得做好保暖。

黃偉哲表示，這一年台南歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風的侵襲，衷心跟大家說聲「這一年辛苦了」，希望透過各種演唱會、大型活動的安排，帶給市民歡樂的氛圍及活力，因此特別在跨年倒數後規劃煙花秀，安排總數近3,500發煙花，與大家一起迎接嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。

開基玉皇宮表示，連續5年贊助跨年煙花秀，今年設計多種象徵吉祥的煙火圖騰，分別是象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；以及家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」；祝福各界新的一年，萬事如意。

12/31台南跨年晚會有被韓媒譽為「全能型偶像」STAYC、重量級的搖滾天團「八三夭」、超人氣樂團「理想混蛋」、金獎百變歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳臺語女歌手等3項大獎的李竺芯、韓國新人男團ALL(H)OURS、香港新生代男神魏浚笙、日本全能天后「鈴木愛理」將登台演出，請大家千萬不要錯過。

主辦單位新聞及國際關係處提醒，為強化活動安全，晚會現場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場，也禁止民眾以物品佔位，請大家務必配合，外縣市民眾如果提早到會場、有攜帶大型行李箱的需求，請配合寄放到服務台，於活動結束後領取。（陳婉玲報導）