歷年最佳！全國6成公共工程來自經濟部 去年拿下18項「金質獎」

經濟部國營司長胡文中表示，經濟部所屬的水利署，以及中油、台電、台水等國營事業共榮獲18項「公共工程金質奬」的殊榮，得獎件數再創歷年新高，也是得獎件數最的中央單位。吳馥馨攝



經濟部國營司長胡文中今（20）日表示，行政院工程會將在明天舉辦第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，經濟部所屬的水利署，以及中油、台電、台水等國營事業共榮獲18項「公共工程金質奬」的殊榮，得獎件數再創歷年新高，也是得獎件數最的中央單位。

胡文中也說，經濟部每年有逾400多件大大小小的公共工程，約占中華民國每年公共工程案件總量的6成以上；但不同於交通建設多位處民眾睜眼能見之處，經濟部的公共工程建設大多在山之深、海之角，甚至埋在地底下看不到，但對民生經濟卻有重大貢獻。

國營司表示，本次經濟部共18項工程（設施）獲得「公共工程金質獎」殊榮，其中「公共工程品質優良獎」取得2特優、6優等及5佳作之獎項、「公共設施維護管理獎」取得1特優、1優等及3佳作獎項。

胡文中表示，這次經濟部獲金質獎最多的一年，其中，水利署推薦7件參獎全數獲獎，可謂「全壘打」。

包括「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程」及「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程-水管橋工程」2件工程更獲得特優獎項，該2件工程分別使用國內首創最大口徑鋼製（WSP）推進管工法，於斷層處設置耐震設施，降低後續維運負擔；及採用樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩的創新工法、專利螺栓鎖固工具等方式，提升施工品質並降低職安風險，進而如期如質調度水源。

中油公司共有4件工程（設施）獲獎，其中「永安液化天然氣廠」設施維護管理獲得特優獎項；透過電腦化維管系統，落實巡檢與維護，無災害工時425萬小時，有效提升設備可靠與營運穩定性，並推動節能減碳與生態保育，設置珊瑚復育方舟，展現能源供應與環境永續並進成果，有效充分穩定供應天然氣，完美扮演煤轉氣能源政策的最重要推手。

台電公司共有6件工程（設施）獲獎，為了配合桃園航空城及捷運的「161kV松樹~廣豐（航捷南）線電纜線路土木暨附屬機電統包工程」，及再生能源併網的「貴舍一次配電變電所（R/S）新建土建統包工程」2件工程獲得優等獎項；該2件工程分別整合潛盾、推管及明挖並運用智慧科技監控，兼顧既有開發區交通、生態與安全，及採預鑄工法變電所，以縮短工期，大幅度降低施工中職安風險，相關工程（設施）可確保供電穩定。

台水公司「南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-送水管、南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-聯通管（併案）」獲得佳作獎項，該工程串聯曾文、南化及高屏水源，提升跨區調度能力，並創全台雙大口徑管線共構隧道首例，穩定南部供水。

