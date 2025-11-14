歷年最佳！ 府城329攤販.50處市集共獲1128星肯定

台南市 / 綜合報導

經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫，結果出爐！這回台南共計摘下1128顆星，來自於50處市集及329攤攤販，分別奪下2到5顆星，其中又以鄭仔寮花園夜市備受關注，因為一舉奪下最高評價，五星殊榮，原因是環境衛生以及管理上升級，因此獲得評審青睞，而另外匯聚文創產品的「西門淺草青春新天地」，則是首度榮獲五星市集榮耀，也同樣成為話題。

外型潔白的杏包菇，放在炭爐上，烤得帶有一抹焦香，還保留著水分，除了鹹的，還有酥脆甜潤的花生吐司，經由炭火烤製，香氣更逼人，這是薈萃各式美食，還有生活小物的台南鄭仔寮花園夜市，每到營業時間吸引民眾前往，而現在，更再度獲得，南台灣唯一五星夜市殊榮，香港來台遊客也讚譽不絕。

廣告 廣告

遊客VS.記者說：「很多不同東西可以看可以吃，而且非常的熱鬧，很喜歡。」遊客VS.記者說：「(刻意來這裡逛夜市嗎)對，(逛完了，逛完一圈覺得怎樣)覺得滿不錯，昨天我們去了武聖，現在去花園夜市。」

攤商說：「攤商的部分我們希望能夠把這塊餅做大一起賺錢，夜市絕對是台南特色，台南夜市實在太多，花園夜市也是想要跟大家一起成長。」

原來奪得五星，是因為，夜市的環境衛生及管理升級之下，才會獲得經濟部，優良市集及樂活名攤評核計畫的肯定，而同樣獲得五星市集的，還有融合創新設計及人文美學的，西門淺草青春新天地。

除此之外，這回光是台南，就共計奪得1128顆星，從50處市集到，329攤攤販分別摘下五到二星肯定，創下新高，也讓古都府城，觀光前景更繁榮，攤商們要用最高品質迎接每位遊客到來。

原始連結







更多華視新聞報導

台南中華東路99個電箱擋道 工務局：捷運落墩確定就可遷

彰化香菜市集百攤創意料理 濃烈「香」氣入菜挑戰味蕾

全台首創榴槤市集！ 近40攤榴槤美食吸引滿滿人潮

