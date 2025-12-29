歷年最嚴格！ 北市跨年維安升級 特勤警配槍彈

圖/TVBS

台北市2026年跨年晚會將實施歷年最嚴格的安全維護措施，警方投入1300多名警力全面進駐跨年會場及周邊區域。此次維安升級包括特勤警察配備槍彈、電擊槍，並出動防暴車、指揮車等裝備。為防範隨機攻擊及踩踏事件，現場將設置金屬探測器、機動小組等。

防隨機攻擊、防踩踏 北市跨年1300名警維安。（圖／TVBS）

台北市警察局信義分局長李憲蒼表示，此次申請了較往年多一倍的維安特勤警力，分局、支援警力及民力總共有1300多名。現場維安措施全面升級，警方整合了防爆車輛及特勤中隊，並在信義商圈、市府轉運站、捷運站、大巨蛋等人潮聚集處加派警力進駐。

廣告 廣告

台北市副秘書長俞振華指出，入口處會有員警拿金屬探測器進行檢查，同時機動打擊部隊可以針對27個小區做機動防護。為防範踩踏等突發狀況，警方特別規劃了防踩踏小組和疏散動線。台北市觀傳局長余祥強調，現場設置了非常多大型看板和牌子，讓大家知道疏散明確方向，並提醒12月31日早上10點就會進行清場，民眾不用提前來佔位。

為了協助民眾順利離場，台北捷運公司推出松山新店線搭乘優惠，散場時從南京三民站和台北小巨蛋站進站搭車的旅客車資免費。台北捷運公司副總經理楊秦恒表示，重點車站已配置防禦鋼叉，捷運站務員配備也全面升級。

新北市跨河煙火活動同樣加強維安，新北市長侯友宜表示將動用500個警力，並出動警犬和無人機等科技設備進行預防和偵查。

更多 TVBS 報導

台北震度4級僅零星災情 市府緊急檢查跨年晚會舞台

平安夜不平安！松山60歲婦疑點蠟燭不慎引火 幸無人傷

網喊預告「北投站犯案」 蔣萬安：3則IP來自境外

路口賣玉蘭花遭勸…北市男暴走勒脖襲警 遭大外割壓制

