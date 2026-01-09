歷年經典專輯為主視覺！曹西平靈堂畫面曝光 親友10日起開放悼念

曹西平靈堂明起開放親友悼念。（冬瓜行旅提供）

曹西平於2025年12月29日在家驟逝，經過協調家屬已同意由乾兒子小俊負責打理身後事，靈堂也在今（9日）設置完成，並將自10日至26日開放親友悼念，追思會則將會在1月27日於臺北市懷愛館景行廳舉行。

曹西平的靈堂設置以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。治喪委員會期盼在莊重溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。

曹西平驟逝後，家屬經過協調溝通後，最後由他的三哥出面與乾兒子小俊協商治喪事宜，並將全權交由乾兒子小俊及治喪委員會負責規劃與執行。對於告別式三哥則表達尊重曹西平生前遺願，期盼以符合曹西平生前性格與舞台風采的方式，陪伴走完最後一程。

更多鏡週刊報導

邱瓈寬恩師遺產最終金額曝光 曹西平特留分再起爭議

曹西平驟逝！後事全權委託乾兒子 發4聲明：尊重遺願「不驚擾」

曹西平乾兒子15字最新發文 網友：四哥會守護你