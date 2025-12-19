歷年總統僅李宗仁遭彈劾成功 學者：高門檻維護憲政穩定

前總統陳水扁在2000年就任總統後，因為核四政策等議題，促使國民黨立委丁守中等人在當年10月底就發起連署，要推動罷免總統案，最後沒有進入罷免程序。

不過後來在2006年6月、10月、11月，陳水扁又被立法院提出罷免總統案，但都因為未達三分之二立委同意門檻、宣告失敗。

中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐表示，「不管是總統的彈劾或罷免，其實那個都是極端例外的情況，譬如說犯了什麼內亂外患，否則是不會動用所謂的彈劾，怕權力被濫用，所以把彈劾門檻設的很高。」

廣告 廣告

根據《憲法》規定，總統罷免程序，要由全體立委四分之一以上提議，三分之二以上同意，罷免案才會成立，接下來就會進入全國罷免投票。不過罷免總統案要通過，不只需要全國選舉人總額過半數、參與投票，而且有效票當中、要有超過半數的同意票，罷免案才算通過。

不只罷免總統門檻高，要彈劾總統、難度也很高。現在藍白立委提案要彈劾總統賴清德，也得面臨三分之二以上立委同意門檻的難題，也就是76席立委，但以目前藍白立委總數60席，仍遠遠不及。

回顧台灣憲政史，也只有國共內戰時期，李宗仁以副總統身分代理總統職務，但滯留美國未歸，在1954年被監察院彈劾，並經過國民大會通過罷免，成為唯一成功案例。

台大政治系副教授陳世民表示，「如果說今天反對黨真的希望說能夠罷免總統，或是說能夠把整個政治局勢做個改變的話，可能就真的是只有倒閣，才有辦法真正實現他們的目標。」

學者認為，彈劾、罷免總統門檻高，但依照現行藍白席次過半，倒閣只需要三分之一以上立委連署提出、二分之一以上同意，行政院長卓榮泰必須辭職，總統解散國會，全面改選，而藍白在改選後至少需拿下76席，才有機會讓總統彈劾案或罷免案，闖過國會三分之二立委同意門檻這關，再進入憲法法庭或全民複決程序。