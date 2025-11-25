歷時三年打造臺灣聖誕經典 衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》第三部曲與特展登場
衛武營國家藝術文化中心迎來歲末壓軸鉅獻，歷時三年精心製作的「遇見胡桃鉗的女孩」芭蕾舞劇計畫，即將於十二月十九至廿一日在衛武營戲劇院呈獻溫暖最終章《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》；三部曲以〈看見最好的自己〉為題，不僅為這趟橫跨三年的「成長」之旅拼上最關鍵的一塊拼圖，衛武營也同步推出特展，完整呈獻三年計畫的創作軌跡。該展覽緊扣舞劇「冒險、勇氣、成長」的核心，邀請觀眾在欣賞演出的同時，也能走進展場，共同見證這段「編織成長」的感動歷程。(見圖)
衛武營藝術總監簡文彬今(廿五)日表示，聖誕節是分享溫暖與共聚的時刻，衛武營自二○二三年啟動《遇見胡桃鉗的女孩》三年計畫，很高興能在今年迎來第三部曲，這不僅是衛武營獻給觀眾的聖誕節慶節目，更是一趟集結臺灣創作人才、用三年時間共同灌溉芭蕾產業的旅程。我們將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子的成長經歷融合，而今天正式開幕的「編織成長的風景」特展，更首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊的共創歷程。我們希望透過演出與展覽，讓藝術走入生活，邀請所有民眾走進衛武營，感受這份屬於臺灣，充滿冒險、勇氣與成長的感動。
《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，葉名樺指出，這三年的旅程，就像是陪著劇中的小女孩一起長大，從首部曲的摸索、二部曲的周遊列國，到第三部曲以「看見最好的自己」為題，故事中的女孩已然長成初入社會的少女，將深刻探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。
衛武營【劇場藝術體驗教育計畫】特別邀請來自鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小的四十八位學童，在合唱團指導黃湘君老師和舞蹈老師江婕希老師的專業指導下，將分別登上戲劇院舞台，於上半場結束前合唱〈雪花〉，以純真歌聲見證藝術的感動；這部集結專業藝術能量與藝術推廣的壓軸之作，由指揮家張尹芳帶領臺灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出。製作顧問由舞蹈家周書毅擔任，藝術及服裝製作顧問則邀來國家文藝獎得主林璟如，共同打造這場視覺與聽覺的極致饗宴。
林璟如顧問領軍的精湛服裝工藝，正是這次「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展」 的核心，該特展自今(廿五)日起在樹冠大廳西側露台將一直展出至明年一月十一日，完整呈獻了衛武營與林璟如顧問、國立臺北藝術大學劇場設計學系合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果，透過大師級技藝傳承培育新生代設計人才。
該展覽規劃〈冒險工坊〉還原舞衣工作室製作場景、〈勇氣舞台〉精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談、〈成長之樹〉集結創作手稿與幕後花絮三大展區，邀請觀眾近距離欣賞全手工製作的繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟這趟由胡桃鉗展開的奇幻交織。
橫跨三年的奇幻成長之旅《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》，感謝在地藝文支持夥伴陳啟川先生文教基金會及主要贊助高都汽車TOYOTA的鼎力支持，票券正於OPENTIX熱賣中。
衛武營藝術總監簡文彬更搶先預告一份冬日驚喜，十二月的北廣場聖誕樹，或許將降下南部難得一見的皚皚白雪，邀請民眾在雪花紛飛的浪漫時刻，與衛武營共度最夢幻的聖誕佳節。更多節目與展覽訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。
其他人也在看
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
TWICE高雄演唱會落幕，破天荒「二次安可」獻唱神曲TT，現場氣氛嗨翻！周子瑜感謝粉絲「十年陪伴」，MOMO、SANA、子瑜離台前相約吃火鍋，品嚐道地麻油雞釜飯，展現對台灣美食的熱愛。兩天共吸引18萬人次，為當地帶來超過5億元產值，成功締造國際級音樂盛事！TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 1 天前
子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好
子瑜24日一早現身在小港機場準備隨成員飛回韓國，被問到「回家唱得開心嗎？」她立即點點頭表示很開心。而稍早全員抵達韓國，她馬上在Instagram發文，用繁體中文寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張後台的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片。隨後有...CTWANT ・ 1 天前
TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der
成員 Momo 在演唱會後更瘋狂更新限時動態。安可時刻，她拿著手機拍下台下燈海，激動以繁中寫下「謝謝 ONCE」，下一則則捕捉到子瑜深深鞠躬、在台上致詞的畫面，並用韓文甜喊：「子超帥 der」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教得好！」。民視 ・ 1 天前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／F4《F☆FOREVER》上海演唱會唱新歌 相信音樂回應了
F4成員言承旭、周渝民與吳建豪三人將於12月19日至22日在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，這是他們繼2008年日本巡迴演唱會後，再度舉辦大型售票演唱會；而外界最關心的「是否能在演唱會上聽到新歌」，相信音樂回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘5獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。民視 ・ 4 小時前
金馬獎2025／金馬得獎片、入圍片哪裡看？上映時間、串流上架時間總整理
2025年第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，今年共有40多部入圍長短片、20多部長片入圍，而最終得獎片總計有15部作品影人騎上金馬。其中，有些電影已經上映或者下檔上串流，有些則是即將上映，本文整理出作品的觀賞管道與平台，助你進一步了解金馬獎入圍或得獎電影的真材實料影片內容。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 22 小時前
周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台
南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導結束兩天的演唱，韓國女團TWICE24日搭乘七點多的班機離開高雄，上百名粉絲到場送機，而昨天晚間的演出，子瑜本來說好不哭，但念起手寫信時，讓她一度哽咽泛淚，成員們紛紛上前安慰擁抱，周子瑜甚至還用台語跟大家問好，還問大家有沒有想她。韓國女團TWICE成員周子瑜準備搭機返韓，粉絲熱情送機。（圖／民視新聞）八名成員來到高雄小港機場，依序走下保母車，此時，機場內早已聚集上百名粉絲熱情迎接。聲源：粉絲：「子瑜韓國見。」與ONCE們揮手、點頭依依不捨告別，戴著口罩與藍色帽子，手提奶茶色包包，就是台灣成員周子瑜。聲源：記者：「子瑜第一次回台灣演唱感覺怎麼樣，子瑜早安這次回台灣有沒有很開心。」面對提問，子瑜頻頻點頭，接著快速檢查護照後準備出境，TWICE結束在高雄的兩天演唱，24日搭乘一早7點多的班機離開高雄。粉絲：「想說難得來台灣可以送個機。」粉絲：「四點的時候就來了，子瑜歡迎回家，我們明年還會繼續看妳們。」周子瑜講到一半差點落淚，團員上前安慰。（圖／翻攝畫面）前一晚，TWICE在高雄世運主場館，帶來多首經典歌曲，讓粉絲嗨翻天。TWICE成員周子瑜：「我是子瑜，我很想你你有想我嗎。」子瑜站在舞台上，表示媽媽比她更緊張，因為這感覺像在嫁女兒。TWICE成員周子瑜：「因為媽媽我又更緊張了，然後呢在表演前她就告訴我說，她就在我面前就表演一段，喔子瑜我已經想好妳要怎麼跟ONCE講話了。」感受到子瑜強忍淚水，成員們一擁而上安慰、擁抱，隨後子瑜換上另一套服裝，站上升降台。成員們起鬨，要讓舞台升高再升高，氣氛歡樂又搞笑，直到念手寫信時，音樂一下，氣氛瞬間轉變。TWICE成員周子瑜：「今天是高雄最後一場，很捨不得，我也會很想念大家的，不行了要哭了我昨天沒有哭，我不會哭的。」第一首安可曲結束後，原以為真的要散場，沒想到寵粉的TWICE再度出現。聲源：歌迷：「啊啊啊啊啊啊。」TWICE加碼歌曲TT，讓在場ONCE驚呼連連，也讓不少粉絲意猶未盡，期待明年三月他們再度來台。原文出處：周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台 更多民視新聞報導TWICE等3組大咖藝人高雄周末熱唱 高捷運量破35萬人次創今年新高子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應民視影音 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱二日！周子瑜綁馬尾、秀台語互動粉絲
韓團TWICE高雄演唱會第二天，除了在23號晚上，同樣湧入上五萬名粉絲外，周子瑜還特地綁上馬尾，並用台語跟粉絲互動，另外隊長志效，為了展現最好的演出，當天下午還外出跑步，而為了歡迎TWICE首次來台開唱，周子瑜的媽媽，前一天還在休息室準備了兩大桌的台南美食。TVBS新聞網 ・ 1 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 2 天前
金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆影后入圍名單大激戰：《地母》范冰冰、《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英、《大濛》方郁婷與《我家的事》高伊玲，獎項由61屆金馬影后鍾雪瑩宣布得獎62屆影后為「《地母》范冰冰」，導演上台秒call in給范冰冰，才笑稱「我希望他會接我電話！」，下秒范冰冰激動接通了。民視 ・ 1 天前
18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿
即時中心／顏一軒、李美妍報導繼南韓女子天團「BLACKPINK」來台開唱後，「TWICE」本週末在高雄國家體育場（世運主場館）的《THIS IS FOR》世界巡迴演場會已完美落幕，共吸引18萬「ONCE」（「TWICE」粉絲名稱）來到港都，創造約5億元觀光總產值。對此，高雄市長陳其邁今（24）日透露，世運主場館明（2026）年的檔期都已經額滿，如果還有其他團體要來可能要等到後年，他並強調，「我們高雄把粉絲放在心目中的C位」。今早9時50分，陳其邁前往高雄市議會列席市政總質詢，並於第一節休息期間接受媒體聯訪。針對「BLACKPINK」演唱會的疏散狀況與經濟效益，陳其邁指出，近期國際天團接續造訪高雄，「BLACKPINK」與「TWICE」等大型演唱會帶動點燈與一系列活動，顯著提升城市曝光度；週末大型演唱會兩天吸引近18萬人次造訪，觀光總產值估計達5億元；捷運更在週六（22日）創下單日35萬人次，也刷新今年紀錄，商圈、夜市及旅宿全面湧入人潮。他表示，12月舉行的亞洲明星盛典（AAA） 票券已全數售罄，預期將再帶來一波演唱會經濟。話鋒一轉，陳其邁不諱言，很抱歉！明年世運主場館的檔期都已經額滿，如果還有其他團體要來，可能要等到後（2027）年，對於高市府在發展演唱會經濟，致力推動高雄的城市觀光，尤其像「BLACKPINK」或「TWICE」的應援點燈，也對城市行銷加分非常多。他強調，上週末是屬於「TWICE」跟「ONCE」等歌迷的兩天假期，也看到有很多人在 Threads也好，或者是IG、臉書也都非常開心，「這就是我們的目的」。陳其邁說，「我們高雄把粉絲放在心目中的C位，也會持續不斷的精進各式各樣的服務，4場演唱會同時進行，疏散時間約90分鐘左右，昨天再精進我們的交通服務，就把它縮短到76分鐘，我們也會根據這幾場的演唱會，來持續不斷檢討」。原文出處：快新聞／18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿 更多民視新聞報導蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲民視影音 ・ 23 小時前
出餐唱Twice挨罵！ 牛排店員工喊：我愛子瑜｜#鏡新聞
南韓女團Twice周末假期來到高雄開唱，讓全台掀起Twice熱潮。昨天(11/23)晚上，就有一間台北市牛排店的員工因為很喜歡周子瑜，就再出餐的時候，唱了一小段Twice的歌曲，結果被顧客斥責，讓他不滿，但他沒有大聲對罵，他繼續用歌喉攻勢，但這一次他不唱Twice的歌了，改唱蔡依林的日不落。鏡新聞 ・ 22 小時前