歷時三年打造臺灣聖誕經典 衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》第三部曲與特展登場

衛武營國家藝術文化中心迎來歲末壓軸鉅獻，歷時三年精心製作的「遇見胡桃鉗的女孩」芭蕾舞劇計畫，即將於十二月十九至廿一日在衛武營戲劇院呈獻溫暖最終章《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》；三部曲以〈看見最好的自己〉為題，不僅為這趟橫跨三年的「成長」之旅拼上最關鍵的一塊拼圖，衛武營也同步推出特展，完整呈獻三年計畫的創作軌跡。該展覽緊扣舞劇「冒險、勇氣、成長」的核心，邀請觀眾在欣賞演出的同時，也能走進展場，共同見證這段「編織成長」的感動歷程。(見圖)

衛武營藝術總監簡文彬今(廿五)日表示，聖誕節是分享溫暖與共聚的時刻，衛武營自二○二三年啟動《遇見胡桃鉗的女孩》三年計畫，很高興能在今年迎來第三部曲，這不僅是衛武營獻給觀眾的聖誕節慶節目，更是一趟集結臺灣創作人才、用三年時間共同灌溉芭蕾產業的旅程。我們將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子的成長經歷融合，而今天正式開幕的「編織成長的風景」特展，更首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊的共創歷程。我們希望透過演出與展覽，讓藝術走入生活，邀請所有民眾走進衛武營，感受這份屬於臺灣，充滿冒險、勇氣與成長的感動。

《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，葉名樺指出，這三年的旅程，就像是陪著劇中的小女孩一起長大，從首部曲的摸索、二部曲的周遊列國，到第三部曲以「看見最好的自己」為題，故事中的女孩已然長成初入社會的少女，將深刻探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。

衛武營【劇場藝術體驗教育計畫】特別邀請來自鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小的四十八位學童，在合唱團指導黃湘君老師和舞蹈老師江婕希老師的專業指導下，將分別登上戲劇院舞台，於上半場結束前合唱〈雪花〉，以純真歌聲見證藝術的感動；這部集結專業藝術能量與藝術推廣的壓軸之作，由指揮家張尹芳帶領臺灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出。製作顧問由舞蹈家周書毅擔任，藝術及服裝製作顧問則邀來國家文藝獎得主林璟如，共同打造這場視覺與聽覺的極致饗宴。

林璟如顧問領軍的精湛服裝工藝，正是這次「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展」 的核心，該特展自今(廿五)日起在樹冠大廳西側露台將一直展出至明年一月十一日，完整呈獻了衛武營與林璟如顧問、國立臺北藝術大學劇場設計學系合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果，透過大師級技藝傳承培育新生代設計人才。

該展覽規劃〈冒險工坊〉還原舞衣工作室製作場景、〈勇氣舞台〉精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談、〈成長之樹〉集結創作手稿與幕後花絮三大展區，邀請觀眾近距離欣賞全手工製作的繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟這趟由胡桃鉗展開的奇幻交織。

橫跨三年的奇幻成長之旅《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》，感謝在地藝文支持夥伴陳啟川先生文教基金會及主要贊助高都汽車TOYOTA的鼎力支持，票券正於OPENTIX熱賣中。

衛武營藝術總監簡文彬更搶先預告一份冬日驚喜，十二月的北廣場聖誕樹，或許將降下南部難得一見的皚皚白雪，邀請民眾在雪花紛飛的浪漫時刻，與衛武營共度最夢幻的聖誕佳節。更多節目與展覽訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。