歷時五年貼身跟拍呈現史詩級畫面 BBC Earth《野生王國》現正播映中

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

由BBC Studios自然歷史部傾力打造，歷時五年、投入超過1,400個拍攝天數，以前所未有的拍攝規模，深入非洲尚比亞的壯麗荒野，貼身紀錄花豹、獅子、鬣狗與非洲野犬（雜色狼）四大動物家族的興衰與鬥爭， 電視史上最具雄心的自然歷史紀錄片之一《野生王國》（Kingdom）登場。並由「世界自然紀錄片之父」大衛‧愛登堡爵士獻聲，以磅礡壯闊的電影級敘事，帶領觀眾見證一場真實上演的動物版「權力遊戲」。

《野生王國》的故事發生在尚比亞南盧安瓜國家公園一片名為恩塞富的豐饒河谷。這片土地既是孕育生命的搖籃，也是上演殘酷生存鬥爭的競技場。為了爭奪領地與生存權，四大掠食者家族在此展開了長達五年的殊死搏鬥，牠們的命運緊密交織，戲劇張力超越任何虛構故事。

為呈現最真實的動物王朝故事，《野生王國》以規模超過170人的製作團隊開創了多項紀錄。是BBC Studios自然歷史部首次為單一系列片，在同一地點駐紮如此長的時間，以前所未有的方式持續追蹤記錄已知的動物個體。團隊與尚比亞食肉動物保育計畫的科學家及在地保育人員密切合作，深入解讀四大動物家族間錯綜複雜的恩怨情仇。

《野生王國》拍攝營地完全依靠太陽能供電，辦公室與設備儲存室由海運貨櫃改造而成，甚至配備太陽能空調，能在旱季40多度的高溫中為設備降溫。拍攝期間劇組與野生動物有過多次近距離接觸：浴室被大象摧毀、帳篷裡出現眼鏡蛇、鱷魚在帳篷前曬太陽，甚至有製片人被手持馬桶刷的狒狒追趕。這些驚險又趣味的經歷，見證了團隊在荒野中的堅守與付出。

在拍攝技術上，團隊運用長焦鏡頭、無人機、熱成像與紅外線攝影機等先進設備，捕捉到許多前所未見的珍貴畫面，包括：首次拍到成年非洲野犬在洞穴坍塌後救出幼崽的全過程、六個月大的花豹幼崽與母親聯手驅趕鬣狗的震撼影像，以及非洲野犬族群試圖從鱷魚口中奮力救回同伴的驚險瞬間。

總製片人麥克‧岡頓表示，《野生王國》並非童話，它扎根於現實。希望觀眾在驚嘆動物世界魅力的同時，也能感受到牠們為生存所展現的頑強意志。這些動物每日都進行著生死攸關的抉擇，牠們展現出的韌性如此振奮人心。儘管部分鏡頭令人揪心，但這部紀錄片本質上是一部關於堅韌、希望與成功的史詩。

加上《野生王國》由「世界自然紀錄片之父」大衛‧愛登堡爵士擔綱解說，如同一位睿智的引路人一般，為作品注入了靈魂。愛登堡爵士的參與並不局限於解說畫面，更向觀眾傳遞出真實的質感、戲劇的張力和恰如其分的幽默感。時而語帶詼諧，時而嗓音溫暖，在動作場景處巧妙把握劇情節奏，使整部作品充滿了生命力。

《野生王國》共六集，11月16日起每週日晚間8點，在有線電視18頻道、中華電信MOD 252頻道首播，並可於串流平台MyVideo – BBC Player、Hami Video、CATCHPLAY同步觀看。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

