歷時五年貼身跟拍呈現史詩級畫面 BBC Earth《野生王國》現正播映中
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
由BBC Studios自然歷史部傾力打造，歷時五年、投入超過1,400個拍攝天數，以前所未有的拍攝規模，深入非洲尚比亞的壯麗荒野，貼身紀錄花豹、獅子、鬣狗與非洲野犬（雜色狼）四大動物家族的興衰與鬥爭， 電視史上最具雄心的自然歷史紀錄片之一《野生王國》（Kingdom）登場。並由「世界自然紀錄片之父」大衛‧愛登堡爵士獻聲，以磅礡壯闊的電影級敘事，帶領觀眾見證一場真實上演的動物版「權力遊戲」。
《野生王國》的故事發生在尚比亞南盧安瓜國家公園一片名為恩塞富的豐饒河谷。這片土地既是孕育生命的搖籃，也是上演殘酷生存鬥爭的競技場。為了爭奪領地與生存權，四大掠食者家族在此展開了長達五年的殊死搏鬥，牠們的命運緊密交織，戲劇張力超越任何虛構故事。
為呈現最真實的動物王朝故事，《野生王國》以規模超過170人的製作團隊開創了多項紀錄。是BBC Studios自然歷史部首次為單一系列片，在同一地點駐紮如此長的時間，以前所未有的方式持續追蹤記錄已知的動物個體。團隊與尚比亞食肉動物保育計畫的科學家及在地保育人員密切合作，深入解讀四大動物家族間錯綜複雜的恩怨情仇。
《野生王國》拍攝營地完全依靠太陽能供電，辦公室與設備儲存室由海運貨櫃改造而成，甚至配備太陽能空調，能在旱季40多度的高溫中為設備降溫。拍攝期間劇組與野生動物有過多次近距離接觸：浴室被大象摧毀、帳篷裡出現眼鏡蛇、鱷魚在帳篷前曬太陽，甚至有製片人被手持馬桶刷的狒狒追趕。這些驚險又趣味的經歷，見證了團隊在荒野中的堅守與付出。
在拍攝技術上，團隊運用長焦鏡頭、無人機、熱成像與紅外線攝影機等先進設備，捕捉到許多前所未見的珍貴畫面，包括：首次拍到成年非洲野犬在洞穴坍塌後救出幼崽的全過程、六個月大的花豹幼崽與母親聯手驅趕鬣狗的震撼影像，以及非洲野犬族群試圖從鱷魚口中奮力救回同伴的驚險瞬間。
總製片人麥克‧岡頓表示，《野生王國》並非童話，它扎根於現實。希望觀眾在驚嘆動物世界魅力的同時，也能感受到牠們為生存所展現的頑強意志。這些動物每日都進行著生死攸關的抉擇，牠們展現出的韌性如此振奮人心。儘管部分鏡頭令人揪心，但這部紀錄片本質上是一部關於堅韌、希望與成功的史詩。
加上《野生王國》由「世界自然紀錄片之父」大衛‧愛登堡爵士擔綱解說，如同一位睿智的引路人一般，為作品注入了靈魂。愛登堡爵士的參與並不局限於解說畫面，更向觀眾傳遞出真實的質感、戲劇的張力和恰如其分的幽默感。時而語帶詼諧，時而嗓音溫暖，在動作場景處巧妙把握劇情節奏，使整部作品充滿了生命力。
《野生王國》共六集，11月16日起每週日晚間8點，在有線電視18頻道、中華電信MOD 252頻道首播，並可於串流平台MyVideo – BBC Player、Hami Video、CATCHPLAY同步觀看。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
LINE以AI核心驅動三大進化 2026 H1推LINE Premium
LINE攜手蒲公英希望基金會推公益貼圖 Duncan暖心創作延續善的循環
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
週末短暫回溫！下週迎冷空氣「再凍5天」 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 明(20)日清晨持續低溫約15度，但白天開始東北季風會收為減弱，北部有機會回到22度高溫，對此，氣象署指出，週末冷空氣減弱，水氣減少各地回溫，不過很快下週又將有另一波冷空氣南下，24日迎風面北部、東半部轉濕冷，25日開始水氣減少，下波東北季風將影響至28日。 氣象署指出，明後天東北季風影響，但強度略為減弱，北部、東半部高溫約22度中南部25至27度，日夜溫差大，西半部低溫約15至16度，東半部17至18度，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有降雨，桃園以北、台東及恆春有零星短暫雨，其他地區雲量偏多，預計週末回溫，白天各地都有26至30度。 但下週又將有另一波東北季風增強，24日水氣增多桃園以北、東半部及恆春轉濕冷，但25、26日水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區及恆春為零星降雨，其他地區多雲到晴，下波冷空氣預計影響到28日。查看原文更多Newtalk新聞報導新官上任三把火！藥師公會新任理事長揭缺藥關鍵：問題源自「三層面」冷空氣一波波！今晚低溫下探12度 下週「新東北季風」接力襲台新頭殼 ・ 1 天前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 1 天前
下週一東北季風南下 北台灣將降雨、降溫
今（21）日冷空氣減弱，氣溫稍微回升，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，到了週末各地晴時多雲，氣溫回升更為明顯，不過下週一（24日）晚間又有東北季風南下，到時北台灣降雨機率提高，氣溫也會再下降。公視新聞網 ・ 3 小時前
最冷時刻來了！今晚低溫探13度 鄭明典揭雲圖神秘X：夜間有輻射冷卻
「入秋最強」的東北季風發威，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今（19）日晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約在13-16度左右。前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，說明台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻，有些地方晚上還會降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多
氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。中天新聞網 ・ 1 天前
今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨
氣象署預報員黃恩鴻指出，目前環境仍為東北風主導，加上水氣未散，全台各地雲量偏多。白天溫度部分，北部與宜蘭約22至23度，花東地區則為24至25度，中南部高溫可達26至27度，感受上較為溫暖。展望週末（22至23日），東北季風將逐步減弱，各地氣溫回升，但早晚依舊偏涼。中南...CTWANT ・ 8 小時前
下週新一波東北季風南下！2地再轉濕冷 注意「擾動對台1影響」
今（21）日持續受東北季風影響，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。晨間仍略有寒意，各縣市觀測平地低溫約15到18度，今日高溫可再較昨日回升1到3度左右，預測北部、東部高溫約22到24度，中南部高溫約25到27度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 1 天前
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。中天新聞網 ・ 1 天前
今晨下探13.2度！南部週末上看30度 這天有「另波東北季風」再轉濕涼
中央氣象署指出，今日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆...CTWANT ・ 1 天前
15家高風險蛋雞場「檢驗結果明出爐」 文雅畜牧場有望解除管制
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有禁用藥物芬普尼，至今仍未找出禁藥來源。政府採取多項措施因應，同意文雅畜牧場讓蛋雞進行換羽再產蛋，待農政與衛政單位檢驗合格後，可望解除管制移動限制。同時，相關單位正收集養雞場使用的殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考依據。中天新聞網 ・ 1 天前
冬天室溫18度是健康分界線！血壓上升增心血管風險
2023年發表於《Public Health》的大型系統性文獻回顧指出，室內溫度低於18度會導致人體進入「冷壓狀態」，引發一系列健康問題。張家銘醫師表示，冬季室內低溫不僅是舒適度問題，更會觸發身體生理層面的負面反應。中天新聞網 ・ 1 天前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄月世界、田寮連爆「垃圾山」 1主嫌遭羈押禁見
繼高雄月世界「垃圾山」後又一座「垃圾山」出現！高市府環保局昨（19日）接獲通報，田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判同一犯罪集團所為，後續將配合檢警嚴查辦。橋頭地檢署偵辦高雄燕巢區、田寮區3處山坡地遭人傾倒廢棄物案，已拘提多名被告到庭，其中一位28歲蘇姓監控人員遭羈押禁見。中天新聞網 ・ 1 天前