歷時兩個月！加藤小夏跨年夜通關《沉默之丘f》未來有機會再實況

擔任恐怖遊戲《沉默之丘f》（Silent Hill f）女主角「深水雛子」臉部模特兒的日本女星加藤小夏，從 2025 年 10 月 24 日起展開了她的遊戲實況之旅。身為遊戲新手的她，為了這款自己參與其中的作品，甚至自掏腰包買了一台 PS5 主機回家苦練。這場歷時兩個多月的挑戰，終於在 2025 年 12 月 31 日的跨年實況中迎來最終高潮，正式通關遊戲啦！

通關後開心的小夏。（圖源：YouTube@hinako-is-konatsu-kato／加藤小夏）

這場實況長達 5 小時 36 分，加藤小夏陪伴著觀眾跨越了 2025 年，最終在 2026 年 1 月 1 日凌晨成功全破遊戲（玩到一半發現倒數的時間 4:23:02 ），為粉絲獻上了最熱血的新年禮物。加藤小夏所展現出的玩家韌性，讓許多觀眾都感到佩服。雖然官方在遊戲更新中曾加入了被戲稱為「加藤小夏模式」的簡單難度，但她始終堅持不調整，以普通難度挑戰到底。

在最終回的實況中，面對結局的高壓戰鬥，她多次驚呼「慘了！」並且手忙腳亂、依然會忘記補血，但最終仍憑藉著毅力通關。看到結局工作人員名單滾動時非常激動，並透露雖然自己參與了演出，但其實並不知道遊戲最終呈現的完整結局。甚至還分享在動作捕捉時非常的消耗體力，尤其是「與另一個自己對峙」的戲份，是精神與肉體上都感到精疲力盡。

通關後的雜談環節，面對觀眾詢問「之後還會繼續直播嗎？」加藤小夏表示雖然不知道之後是否還能像這樣進行直播，但她會努力嘗試，爭取之後還能有機會直播。接著就是感性的向這兩個月來陪伴她的觀眾致謝，表示能與大家相遇是 2025 年最棒的事，希望 2026 年能繼續帶給大家和平與幸福，並說：「過了一個超棒的跨年夜」關台前更不忘做了一個鬼臉，看大家能不能拍到。