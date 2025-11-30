歷時一年半開發 AI氣象手語主播上線【涉己新聞】

AI氣象主播蕎蕎說：「今天以及明天受到東北季風影響。」

AI手語主播上線，每天早上5時10分由系統自動抓取氣象署的最新資料，約1個小時後就會自動產生一段AI手語主播的播報內容，而且幾乎不需要再修改。這個背後是長達一年半公視與工研院團隊的努力。

公視國際策發部研究員王如蘭表示，「我們會從每日的手語、每天播報的語料及中央氣象署氣象預報的文稿先匯入，然後再經過我們公共電視特規的參數，由乙級手語指導聾人老師以及丙級企劃這個錄影團隊的錄影。」

廣告 廣告

手語指導林亞秀說：「在現場跟聾人一起討論及確認他們所演示的手語，這是要給AI學習的教材，當然是要是準確的，讓AI能學到道地的自然手語。」

將公視每天播報的手語新聞文稿資料、及重新錄製的影像畫面提供給工研院，進行AI翻譯訓練、骨架偵測以及2D生成。

這樣將文稿轉為立體手語呈現的技術台灣才剛起步，方法的探索、手語語料庫的建置通通要重頭開始，每一步都有許多難點要克服。

工研院資通所技術副理呂坤憲表示，「我們跟公視建置了一個台灣的手語手指骨架的資料機，我們也重新用最好的AI模型進行訓練，提升手指的估測準確率到98%以上。我們開發了骨架的自動補禎、平移縮放跟自動剪輯的一些相關技術，來確保我們在glosses（單字）串接起來之後，整個手語動作是順暢而且是穩定自然的。」

有了語料、生成手語骨架，再讓AI套上外形，公視也成立委員會，邀請專業的聾人及聽人委員確認最後生成的手語是否正確。經過了1個月的封閉測試，確保內容是聾人可以清楚看懂。

手語主播蕎蕎12月1日就要在公視早安新聞及手語新聞開始服務觀眾，12月8日也會在台語台及客家台露出。

公視手語新聞主播牛暄文表示，「希望AI訓練完之後，是能打好很自然的手語，以後讓聾人從AI手語的表示中可以很輕易地接收到資訊。」

AI公共服務新里程，落實資訊平權、要作為打造幸福台灣的基石。



