歷時10年落成！賴清德親揭國家檔案館：真相能讓台灣更團結
歷時逾10年籌建、被視為台灣民主里程碑的重要工程——國家檔案館，今（17）日在新北林口正式落成啟用。賴清德總統親臨開幕典禮，肯定檔案館象徵政府推動資訊透明、政治檔案開放與守護民主記憶的決心。他強調，「唯有在真相的基礎上共同對話，台灣才能更團結，也才能讓民主的道路越走越堅定。」
賴清德致詞時，首先向前總統蔡英文、歷任行政院長、國發會及檔案局團隊表達感謝，並肯定中央與新北市府合作無間，讓建館工程得以順利完成。他指出，新館導入AI技術、打造智慧化檔案管理，是讓民眾更便捷取得資訊的重要一步，「來到國家檔案館，應該人人都能輕鬆找到需要的資料，這就是透明政府的精神。」
賴清德接著對檔案同仁提出3項期許：首先，依法積極徵集政府重要檔案、民間珍貴文書與國外典藏的台灣相關資料。他強調，所有中央與地方機關都應依法移交檔案，「沒有法律依據，不得拒絕、不許遮蔽」。第二，檔案館管理目標應是「最大開放、最小限制」。檔案公開是開放政府的基礎，也是人民檢視國家行為的權利。
最後，他期盼檔案能深入校園與在地場館，讓年輕世代以證據為基礎思考，也理解台灣在政治、經濟、文化各領域走過的道路。「檔案是全民共同的生活記憶，更是一代代推動台灣的人留下的軌跡。」
賴清德也特別提到，今年具有深厚歷史意義——台灣解嚴天數已正式超越戒嚴統治的時間。他感謝檔案館首檔特展即展出戒嚴相關重要原件，包括《動員戡亂時期臨時條款》廢止資料、《刑法100條》修法等，呼籲國人走進檔案館，親眼看見台灣如何走出威權陰霾、邁向民主光明。
他強調，檔案公開不僅是歷史工作，更是轉型正義的一環，能讓民眾理解前人追求民主的艱辛，凝聚守護自由與和平的意志。「侵略者最害怕的，是我們的團結。」
國發會主委葉俊顯致詞時則回顧建館歷程。國家檔案館自籌備、選址、規劃到工程，耗時10餘年，106年獲行政院核定，110年動工，今年9月試營運即吸引逾20萬人參觀，將於22日正式啟用服務。他指出，新館以AI導入與國際接軌為發展方向，展示空間結合知識性、體驗性與趣味性，期盼成為全民學習據點，「讓檔案成為具有生命力的國家資產」。
賴總統出席國家檔案館開幕典禮（3） (圖)
國家檔案館開幕典禮17日上午舉行，總統賴清德（後中）與經濟部長龔明鑫（後左3）、國發會主委葉俊顯（後右3）、新北市長侯友宜（後右2）等人出席。中央社 ・ 9 小時前
總統參觀國家檔案館（2） (圖)
總統賴清德（前右5）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，並在經濟部長龔明鑫（前右3）、國發會主委葉俊顯（前右4）等人陪同下參觀館內展覽。中央社 ・ 9 小時前
國家檔案館開幕（3） (圖)
位於新北市林口區的國家檔案館17日上午舉行開幕典禮，館內收藏國家重要文史資料，圖為館內展區一景。中央社 ・ 8 小時前
國家檔案館開幕（2） (圖)
台灣首座「國家檔案館」座落於新北市林口區，17日上午舉行開幕典禮。圖為常設展「島讀．我們的故事」。中央社 ・ 8 小時前
