歷時156天 港司法當局：黎智英案2/9判刑

香港司法機關今天(6日)宣布，傳媒大亨兼民主運動人士黎智英被控違反國安法的案件，將在2月9日判刑。這起案件備受注目，並招致包括美國和英國在內的國際社會批評。

78歲的黎智英是現已停刊的挺民主報紙「蘋果日報」的創辦人。去年12月，他被判2項串謀勾結外國勢力、違反中國加強的香港國安法有罪，同時還有一項發布煽動刊物罪名成立。

黎智英對所有的指控均不認罪，他可能面臨終身監禁。

在所有的指控中，黎智英被判利用「蘋果日報」作為平台，與6名前報社幹部及其他人員共謀，於2019年4月至2021年6月間發布煽動刊物有罪，以及於2020年7月至2021年6月間串謀勾結包括美國在內的外國勢力有罪。

他被控與活動人士李宇軒(Andy Li)、法律助理陳梓華(Chan Tsz-wah)等人合謀教唆外國對香港與中國實施制裁、封鎖和其他敵對行動。

這場馬拉松式的審判自2023年12月開始，持續了156天。香港在2019年爆發大規模、有時甚至演變為暴力衝突的民主抗議活動後，北京於2020年對這個亞洲金融中心實施了一項全面的國家安全法。

香港終審法院首席法官張舉能(Andrew Cheung)最近表示，提早釋放黎智英的呼聲破壞香港的法治。

他說：「這類要求不但規避賴以依法問責的既定法律程序，而且直接衝擊法治的核心。」

包括美國和英國在內的一些國家已經表示，該案是出於政治動機，並要求立即釋放黎智英。中國和香港政府則表示，黎智英已獲得公正審判。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)表示，他最近訪問北京時，已與中國國家主席習近平就黎智英案進行了「尊重性的討論」，但他拒絕提供更多細節。(編輯：鍾錦隆)