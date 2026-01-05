歷時2個月 湛藍音樂節大師班 學子展成果

第二屆湛藍音樂節，從大師班到成果發表會，為台南的古典音樂開出美麗花朵。（主辦單位提供）

記者林雪娟∕台南報導

由蘇明宙董事長主辦的第二屆「湛藍音樂節」從去年十一月開始，歷時兩個月，邀請九位國際級音樂大師，開設四十五堂的一對一教學課程，並遴選出十五位不同年齡層學生，開設獎學金，鼓勵學子在音樂路上前行。

九位國際級音樂大師，都是來自美、法、德及奧地利、義大利和瑞士等知名音樂學院畢業，並取得最高演奏家博士學位，涵蓋小提琴、大提琴、鋼琴等三種樂器，音樂大師齊聚，在台南更是少有場景；大師重視基礎姿勢，堅持扎實的訓練是根本，讓學員大呼受益良多。經過大師訓練，一月初更精選五位優異的音樂科學子舉辦成果展音樂會，展現學習成效。

音樂節由台灣音樂與生活美學協會主辦、日寶讀書會協辦，大師手把手指導，將專業技藝與藝術思維傳遞給學子，除學習技巧，更對音樂本質有更深層理解和體驗，並培植師生情誼，日後在國際展現古都藝術風華。

音樂會執行長台灣藝術大學助理教授蘇柏維感謝各界協助，包括南大校長陳惠萍及音樂系主任蔡耿銘共同主辦，以及台南南門教會牧師戴智彰，長老李明遂、唐楚君及老師董惠雅、郭洵清、陳信美，帶領南門教會弦樂團，手鐘及合唱團，以音樂對新的一年禮讚和祝福。

另，中華民國成大企業管理協進會前任理事長吳金寶、徐瑞宗、楊順森及現任理事長蔣琦君率領多位幹部熱情支持，讓現場座無虛席。蘇柏維指出，各界支持成為古典音樂肥沃土壤和原動力，在台南開出更多音樂藝術美麗花朵。