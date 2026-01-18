歷時25年！歐盟與南方共同市場簽自貿協議 反對關稅壁壘
歐盟與南美洲區域集團南方共同市場（Mercosur）高層官員週六（1/17）在巴拉圭簽署自由貿易協議。該協議歷經25年談判才得以達成，有望成為歐盟史上規模最大的貿易協議。
路透社報導，該協議旨在降低關稅並促進雙邊貿易，接下來尚須獲得歐洲議會同意，並經阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場成員國的國會批准。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）出席週六的簽署儀式，南方共同市場各國領袖亦到場見證，唯獨巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）是由外交部長代為參與。
儘管歐洲農民與環保團體擔憂，自貿協議將導致廉價的南美進口商品激增，並加劇森林濫伐問題，該協議仍於上週獲得多數歐洲國家批准。
范德賴恩在前往巴拉圭首都亞松森簽署協議前與魯拉會晤時表示，該協議將建立全球最大的自由貿易區。
范德賴恩週六表示：「這項協議向世界傳達強有力的訊息，反映出一個清晰且深思熟慮的選擇。我們選擇公平貿易而非關稅壁壘，選擇富有成效的長期夥伴關係，而非孤立主義。」
巴西政府發聲明稱，該協議「彰顯魯拉拓展多元市場的決心」，並補充南美洲最大經濟體除擴大與印度的關稅優惠協議外，還正在與阿聯、加拿大及越南洽談協議。
歐盟與南方共同市場涵蓋7億人口市場，雙邊貿易額於2024年達1110億歐元（約合4.1兆台幣）。歐盟出口產品主要為機械、化學製品及運輸設備，南方共同市場則集中於農產品、礦物、木漿及紙張。
