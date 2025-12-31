歷時26天抵馬太鞍堰塞湖 工程團隊將逐步降挖壩體

工程團隊的重型機具在馬太鞍溪裡前進，沿線高地落差極大，只能靠怪手在前面開路，其他機具則是在後面跟進，15日的時候還一度遇上山壁崩塌，機具慘遭淹沒。

林保署花蓮分署長黃群策表示，「人員都安全，但機具卻損失了幾輛，大概3輛挖土機跟1輛搬運車。一週的整備之後，大概現在有14個人、挖土機有5輛、搬運車1輛到2輛，12月26日、27日上去，終於到達壩頂。」

這群曾經瓦解過燕子口堰塞湖的專業團隊，冒死溯溪而上，必須時時注意周遭安全，過程中不時會遇到山壁崩塌或是車輛受困，28日才終於抵達壩頂，隨即將展開降挖動作。

廣告 廣告

黃群策指出，「在壩頂已經建立一個安全的作業平台，我們希望說能夠在溢流口降挖，讓原本還有28萬到30萬噸水量的堰塞湖，能夠回歸到原來的河道。」

此外，光復洪災至今還有5位失蹤者未尋獲，縣府則表示已有部分家屬選擇暫停開挖或自行雇工處理，至於眾多的搜救單位都已歸建，現場交由消防局光復分隊持續進行。

花蓮縣消防局第二大隊長吳佳奇說明，「本局持續配合家屬針對日前搜救期間所獲的相關跡證及車輛附近，會同家屬進行現場開挖，搜救區域集中於佛祖街以東至光復溪河堤以西。」

花蓮縣府新聞科科長李冠霆提到，「我們縣府也是持續地進駐，那明年也是編列災害準備金，所以大型機具還是持續地進駐、持續地搜救，不放棄任何希望。」

縣府強調，目前是以災害準備金採開口契約方式調度怪手等機具，只要家屬有需要就不會放棄搜救行動，但也會尊重家屬決定，並持續關懷。

更多公視新聞網報導

赴花蓮救災不幸過世 「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠

日本石垣市捐款17萬台幣 盼協助花蓮災民

憂鏟子超人心理健康受影響 衛福部推3次免費諮商服務

