歷時3年、斥資2.2億！東勢鄉公所「新厝」落成啟用

東勢鄉公所新行政大樓29日正式落成啟用。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣東勢鄉公所及代表會舊建築使用逾50年，設施老舊，公所獲內政部近9500多萬元經費，加上縣府補助及公所自籌，投入約2.2億元原地重建，經3年多工程，今 (29)日正式剪綵啟用。鄉長張健福表示，未來將與剛修繕完工的歷史建築舊東勢鄉公所互相配合，打造適合民眾辦公空間。

今天啟用典禮由張健福主持，內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、張嘉郡、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、縣議員蘇國瓏、吳蕙蘭、許留賓

、蘇俊豪、林深、前鄉長林維戊、國策顧問黃銘得等人出席，與地方民眾一同見證「新厝」落成。

張健福指出，原東勢鄉公所大樓1978年啟用，為地上三層樓建築物，1999年921大地震時結構損壞，其期間雖經過耐震補強，但因原設計空間已不敷使用，公所爭取拆除原地重建，新建大樓為地下1樓、地上4樓， 工程招標因物價波動嚴重，流標10次，工程款從1.1億元調整至1.8億元，內政部透過前瞻基礎建設計畫經費補助9100萬元、縣府補助2200多萬元，另鄉公所也自籌8000萬元，2022年7月動工。

張健福表示，重建期間將近180多名公所同仁分別暫遷至鄉立圖書館、清潔隊等地辦公，如今正式回歸後，讓大家有煥然一新的感受。此期間感謝內政部不斷給予大力支持，也感謝身為東勢子弟的吳琪銘不忘為故鄉爭取建設；公所人員指出，新辦公空間比以往多了快一倍，且寬敞明亮，讓人感覺舒服多了。

吳堂安表示，三年多工程非常不容易，有賴縣府與公所合力才能順利完成，此為中央、地方共同促成的大事；陳璧君表示，在地鄉親殷殷期盼已久的行政大樓落成，期待給予民眾舒適的洽公空間。

