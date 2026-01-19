歷時4年橫跨台美兩地！邵雨薇戀上王柏傑「餵羊、清牛糞」：回到初心

記者宋亭誼／台北報導

《動物園》2月20日即將在Disney+ 登場。（圖／Disney+提供）

台灣職人愛情劇《動物園》今（19）日正式宣布將於2月20日在Disney+ 登場，這部歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景的職人愛情喜劇，由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手打造，集結邵雨薇、王柏傑、李淳等實力演員，將鏡頭對準高雄壽山動物園，描繪一段從歡喜冤家到相知相惜的暖心故事，在笑與淚中探討人與動物、人與人之間最真摯的情感連結。

邵雨薇飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。（圖／Disney+提供）

邵雨薇在劇中飾演廣告公司群創意總監朱欣葵，職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅要學習如何與動物相處，還得應對王柏傑飾演的資深保育員的嚴格要求與挑戰。兩人從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。不僅帶領觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，更在人與動物的互動中，重新思考生命的意義與價值。

為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少三週的密集訓練。談到這次的演出經驗，邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」

王柏傑飾演資深保育員，在人與動物的互動中重新思考生命的意義與價值。（圖／Disney+提供）

王柏傑則分享:「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心，很開心能透過Disney+與大家分享這段特別的職場愛情故事。」

《動物園》製作規格比照電影，歷經六個月拍攝期，不僅在高雄壽山動物園深入取景，更遠赴美國紐約拍攝關鍵場景。劇組足跡遍及紐約中央公園、時代廣場、第五大道等著名地標，在零下一度的刺骨寒風中完成多場情感戲。拍攝期間恰逢櫻花季，花瓣如雪紛飛的浪漫場景意外成為劇中最美的畫面之一。《動物園》將於2月20日於Disney+ 正式上線。

