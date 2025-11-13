歷時55小時徹夜趕工 水利署完成河道改道.封堵作業!

生活中心／綜合報導

豪雨導致花蓮縣萬榮鄉的明利村淹水，經過水利署加派人力、機具徹夜趕工，歷經2天多時間，終於在今天（13）凌晨三點完成馬太鞍溪河道改道並封堵，加上興建的臨時堤防，專家表示，已經大幅降低未來光復災民可能受到的衝擊。

工程人員日以繼夜地，在馬太鞍溪河道上，開著怪手、不停開挖，執行河流改道工程。水利署出動92輛重機具、派遣127人，歷經55小時，終於在13號凌晨三點完成1公里導水路、300公尺封堵作業。

台大土木系主任游景雲。（圖／民視新聞）台大土木系主任游景雲：「水利署其實投入非常大的人力、物力緊急搶修，雖然還不是一個正規的堤防，不過其實已經是一個臨時性，具有一些防堵效果的堤防，所以在這次鳳凰颱風，其實光復鄉受到的影響相對小。」由於馬太鞍溪上游和河床狀態不明，專家表示，就現階段築起來的臨時堤防、封堵作業，已經發揮治水功效，但萬榮鄉明利村的堤防缺口，也是當務之急。

成大水利及海洋工程學系教授游保杉。（圖／民視新聞）成大水利及海洋工程學系教授游保杉：「水利署面臨很大的一個壓力，其實這個問題，並不是單純由水利署來導致，這只是一個果，它的因是在上游的河床，已經開高(上升)13.3公尺，所以要解決這個問題，我想要做一個跨部會(處理)。」馬太鞍溪堰塞湖溢流以來，大量河床泥砂待清淤，截至11月9號，水利署已完成約203萬立方公尺的河道疏濬，超出原預計進度的38.61萬立方公尺，讓光復居民受到的衝擊大幅降低。

