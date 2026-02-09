歷時7年打造！金馬最佳動畫《世外》奪香港雙冠王 網推年度催淚神作

《世外》在香港上映一個多月即奪下「香港影史動畫票房NO.1」與「 2025 年香港電影票房NO.1」雙冠王。甲上娛樂提供

勇奪2025年金馬獎「最佳動畫片」的年度催淚神作《世外》，歷時7年精心打磨，不僅橫掃「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，更入選有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展，被影迷淚推為年度必看的療癒指標。

改編直木賞小說 揭開千年輪迴宿命

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加的催淚小說《千年鬼》，故事背景設定在人死之後、輪迴之前的神祕異界。陰間使者「小鬼」日復一日引渡亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外喚醒一段橫跨千年的宿命與遺憾。

當小妹前世的忿恨化作足以毀滅兩界的詛咒，小鬼被迫踏上危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心且艱難的抉擇。這種結合東方美學與輪迴哲思的敘事，成功引發觀眾深度共鳴。

《世外》中陰間使者「小鬼」遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。甲上娛樂提供

勇奪金馬最佳動畫 締造票房新紀錄

本片由新銳導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製，匯聚超過百位動畫創作者共同完成。在香港上映後迅速引爆口碑，累積票房已突破6500萬台幣，並在香港亞洲電影節榮獲「觀眾票選最佳電影」，掀起一波影迷「N刷」熱潮。

除金馬獎最佳動畫肯定外，本片亦入圍「最佳原創電影音樂」與「最佳改編劇本」，被影壇視為華語動畫在技術與敘事成熟度上的重要里程碑。透過奇幻冒險包裝當代情緒議題，《世外》帶領觀眾展開一趟放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。電影將於3月13日全台上映。



