歷時8年重建 鳳山巖觀音寺入火安座

桃園市長張善政昨（卅一）日前往桃園區，出席「鳳山巖觀音寺入火安座法會儀式」。張善政表示，鳳山巖觀音寺歷史悠久，與地方發展緊密相連，此次歷經八年重建工程，在地方仕紳與信眾的共同努力下煥然一新。安座象徵寺廟重新出發，期許未來鳳山巖能持續弘揚觀音佛祖慈悲濟世的愛心，實踐「北觀音、南媽祖」的願景。

張善政指出，現場一位百歲人瑞特別前來共襄盛舉，與百年古剎見證歷史新頁，場面溫馨且具傳承意義。張善政除感謝修建主任委員楊鑫坤及主委游進添的付出，也期勉廟方繼續扮演地方信仰樞紐角色，引領信眾在桃園從事更多善行義舉，讓社會更加祥和安定。民政局表示，鳳山巖觀音寺主祀準提佛母（千手千眼觀音菩薩），由臺北龍山寺分靈安座，並配祀關聖帝君、天上聖母等諸神，展現佛道並融的信仰特色。該寺肇建於民國十一年，歷經地方信眾長年護持與多次修繕擴建，逐步發展為地方重要信仰中心。此次重建由地方耆老與信眾共同投入，在時任主任委員楊鑫坤倡議推動下完成整修，採北式琉璃瓦建築風格，整體風貌煥然一新。

活動出席包括立法委員萬美玲、牛煦庭、市議員林政賢、陳美梅、張碩芳、于北辰、市府民政局專門委員游建盛、桃園區副區長邱創正、鳳山巖觀音寺主任委員游進添、修建主任委員暨汴洲里長楊鑫坤等均一同出席活動。