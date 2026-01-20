歷時9個月談判 鄭麗君：對等關稅15%、半導體享最優惠待遇

鄭麗君表示，歷經9個月談判，昨天回到國門，感覺這趟漫長旅程終於到了回家的時刻。（圖／報系資料庫）

台美對等關稅最終拍板落在15%，行政院副院長鄭麗君今（20）日表示，這次跟美方在美國商務部進行總結會議，獲得4項共識，我方確定獲得2項最優惠待遇，對等關稅將為15%且不疊加，是美國主要逆差國中的最惠待遇，與歐盟、日韓等相同；第二是針對232條款調查下的半導體及衍生品相關關稅，雖然還未正式底定，但美方承諾，不論任何關稅都會給台灣最優惠待遇，台灣是全球第一個優先取得，未來可能的半導體及衍伸品關稅免稅配額及配額外的最優惠待遇15%，如果屆時低於15%則從其低。

鄭麗君指出，過去幾個月不敢說自己的工作要克服什麼樣的困難或辛苦，像秘書長所說的，「面臨關稅的衝擊，產業界朋友的辛苦是最重要的，所以我們不敢輕言辛苦、不敢有一絲懈怠，必須要全力以赴」。

鄭麗君續指，在川普上任後，行政院提出支持方案，接著對等關稅宣布時，總統責成組成談盼小組，同時啟動國安基金。這一連串應對都希望穩住變局，讓談判小組可以展開跟美國的磋商。

鄭麗君提到，雖然她跟楊珍妮政委率各部會代表組成談判小組，但整個談判工作是整個政府一起進行，過去9個月除了赴美實體會議，白天工作、晚上視訊，但當在華府進行時體會議時，在台北的總統、副總統、院長等，也是無時差隨時準備，「只要我在現場有問題，可以隨時打回來，甚至當我在華府準備談判前，隨時有問題在群組提出來，發現台北總是有人沒有睡覺，可以隨時回覆討論、思考策略」。

「整個政府就是無時差的，不論在台北還是華府，緊密合作，就是為了做好每一次準備，讓每次磋商都能夠有所進展」。鄭麗君表示，歷經9個月談判，昨天回到國門，感覺這趟漫長旅程終於到了回家的時刻。

鄭麗君說，這次跟美方在美國商務部進行總結會議，獲得4項共識，我方確定獲得2項最優惠待遇，對等關稅將為15%且不疊加，是美國主要逆差國中的最惠待遇，與歐盟、日韓等相同；第二是針對232條款調查下的半導體及衍生品相關關稅，雖然還未正式底定，但美方承諾，不論任何關稅都會給台灣最優惠待遇，台灣是全球第一個優先取得，未來可能的半導體及衍伸品關稅免稅配額及配額外的最優惠待遇15%，如果屆時低於15%則從其低。「這項全球首獲的優惠談判其實並不容易，因為是屬於一個未來式的關稅，但是美方承諾未來不論任何稅率都給台灣最優惠的待遇」。

鄭麗君指出，在商務部簽署台美投資MOU，也向美國貿易代表署確認未來數周台美會接續完成台美對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。

鄭麗君提到，此次總結會議也藉此機會再度向美方表達，希望美方能儘速完成台美避免雙重課稅，降低雙方企業投資面臨的稅務問題。

「回顧過去9個多月的談判，必須說，我們面對相當的挑戰」，鄭麗君表示，因為台灣是美國第六大逆差國，美方期待台灣開放市場平衡貿易逆差，也期待台灣能夠擴大投資，進行供應鏈合作。因此必須同時跟美國貿易代表署以及商務部就對等關稅及232條款並談。

鄭麗君指出，這場談判不是一場傳統經貿談判，而是談判不好就要面臨高關稅結果，是在面臨挑戰下進行磋商。但談判團隊希望落實總統提出的2大戰略目標，一、平衡台美貿易逆差，二從貿易逆差的談判，進一步升級為建構未來台美在高科技產業合作的戰略夥伴關係，因為台美的合作對於未來再全球經貿秩序裡，民主陣營鞏固高科技的領導地位至關重要，這也是賴總統所提民主供應鏈的重要拼圖。

