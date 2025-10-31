歷次川習會後台股表現一次看！ 專家：選股不選市、聚焦AI

中國國家主席習近平與美國總統川普周四（30日）在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人 6年來的首次正式會晤。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 第六次川習會昨（30）日落幕，雙方此次在經貿議題上均有讓步。根據群益投信統計，過去川習會後，對台股表現並無太大影響，平均表現漲跌互現，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大。市場法人表示，現階段台股投資重點，應還是選股不選市，建議可用專家選股的主動式台股ETF介入台股投資。

回顧過去五次川習會後台股表現，加權指數於後 20個交易日多數呈現下跌，平均跌幅為 1.14%；後 40個交易日也有兩次下跌，平均報酬率約 0.16%；至於後 60個交易日，則多數呈現上漲，漲幅約 2個百分點。

昨（30）日，台股多空交戰，加權指數走勢與聯準會（Fed）降息、川習會交談氛圍緊緊相繫，最高一度再創歷史新高 28,527點，但隨著短線獲利了結賣壓出籠，指數震盪翻黑，盤中高低差高達 411點，終場跌 7點、收在 28,287點，成交量擴增至 6,335億元，呈「價跌量增」格局。

群益投信台股研究團隊表示，近期大盤頻創新高，短線上震盪難免，不過重點還是在選股不選市，選對類股比盯大盤走勢還重要。主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採「成長＋價值」股並重，來因應台股大區間操作。目前，全球 AI 應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用上仍極具競爭優勢，看好先進製程、IC設計（PMIC、高速傳輸）、CCL／PCB／ABF 產業龍頭、高配息的 AI server ODM，以及關鍵零組件。

