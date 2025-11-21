歷經丈夫欠債、婆婆失明、女兒罹癌 台南婦人十年堅忍撐家感動慈善團體

台南市親自行善會長年定期以民生物資關懷弱勢，把資源送到真正有需要的人手上。（圖／翻攝畫面）

人究竟能承受多少苦厄？台南一名婦人年輕時一段婚姻因丈夫以她名義借貸欠債，被迫淨身出戶，後來認識現任丈夫，但丈夫薪水微薄、婆婆眼盲，生育一對兒女又身障，靠慈善團體伸援，她照料婆婆到往生，原以為肩上擔子稍減，丈夫卻罹癌被宣判死期將屆，她不離不棄照料，丈夫奇蹟復原到能正常上班，以為終能喘口氣，女兒最近又罹癌，讓慈善單位也不忍，「誰寫得出這款堪比電視劇的人生劇本？」

長年提供物資、緊急援助這名婦人的台南市親自行善會透露，通常個案幫忙到一個階段，隨著他們經濟好轉，就會告一段落，然而，這起個案非常特殊，一服務，已經長達10多年。

秉持「救急不救窮」是台南市親自行善會長期關懷弱勢的理念。（圖／翻攝畫面）

台南市親自行善會總幹事徐榮虎提到，社會上弱勢家庭、急難救助個案固然有愈來愈多趨勢，但該會長期透過市井小民500元、1000元小額捐款，定期以民生物資關懷弱勢，鑑於不乏弱勢族群已有許多社會資源挹注，秉持「救急不救窮」，主要幫助的多為社會角落邊緣戶、無法及時獲援助的對象。

而這名婦人就是讓人印象深刻的個案。10餘年服務過程中，婦人並非長期依賴社會救濟，自己靠著打3份零工養家，遇到困頓才求助，行善會目前固定每月提供助學金及其他物資，至少減輕一家人負擔，曾有亟需冷凍的生鮮物資想提供給她，詢問「妳有冰箱冰得下嗎？」婦人頻頻稱謝「我們家冰箱都是空的」，讓人心酸。而婦人每次接受援助，必定感激道謝，「這也讓他們感受到暖意。」

原來，一直以來，不乏長期被援助的弱勢者認為「我們這麼可憐，社會幫助我們是應該的」，當發現善款、物資短少，甚至還會出言不遜，讓慈善團體很無言。尤其不能理解的是，好幾次遇到弱勢者抱怨沒工作沒收入，但善心人士提供職缺，他們又愛做不做、動輒請假，抱怨工作太累、太遠，最後不了了之。

面對層出不窮坐在家中等待被援助的個案，該會認為，社會上有愛心的人很多，但善心資源盡可能用在「最需要的人」身上，才是善的循環。

親自行善會也舉這名低收入戶婦人為例，從照顧婆婆、先生到女兒，她任勞任怨奉獻，寧可打3份工養家，一心只盼把家人顧好，看了讓人心疼不捨，站在「幫多少是多少」的立場，這一場「愛心馬拉松」雖然仍持續，但也希望這家人總有一天能走出困境。

