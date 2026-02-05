歷經偷拍、違建風波 北投皇池確定「3月底停業」花3年改建！業者：砂鍋粥會繼續賣

北投皇池溫泉將於3月底停業進行改建。（資料照）

台北市北投紗帽山溫泉區的知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，是許多民眾冬日的泡湯首選，招牌餐點砂鍋粥也吸引許多老饕上門。然而近年皇池先後爆出偷拍、違建等爭議，不僅形象受挫也面臨不少違法質疑，如今傳出他們將於3月停業，業者說明強調不是熄燈，而是轉型升級，預計花3年施工，期間砂鍋粥也會以外帶形式持續販售。

爆偷拍、2/3都違建 皇池去年承諾會拆除停業

北投皇池溫泉近幾年被多次爆出湯屋偷拍外流事件，去年本刊也接獲爆料指出，皇池的1、3館都是違建，只有2館合法，25年來累計遭檢舉違建達39次，但因為業者和台北市政府建管處的關係很好，輕則沒事，重則會先自行拆除部分違建，等建管處檢查後，再把違建蓋回，歷任3位市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安都無法徹底解決問題。

皇池負責人游騰在去年11月接受媒體訪問喊冤，否認有把違建蓋回去，並稱違建是歷史共業，他們本來就準備要拆除會館，但考量到還數十名員工的工作事業，還有賣出數萬張泡湯券尚未使用完畢，他希望可以給他時間，讓他和顧客、員工討論後，他就會拆除並停業，強調一定會拆除。

皇池今年3月底停業 業者證實曝光下一步

而今傳出皇池確定將在今年3月底停業，讓不少消費者感到遺憾，直呼泡湯吃粥的雙重享受恐走入歷史，不過皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛向媒體回應說明，停業不是結束營業，而是他們已規劃十多年的轉型升級計畫，將把會館改建為峇里島度假風格的溫泉飯店，預計將花3年時間進行施工。

趙淑媛說，其實他們早在1、2年前就停止販售泡湯券，為改建事宜做準備，避免消費爭議；至於深受喜愛的招牌砂鍋粥，她也透露，施工期間仍會以外帶的方式持續供應。

皇池招牌砂鍋粥預計將在停業期間以外帶形式提供。（資料照）

