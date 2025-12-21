歷經出軌低潮 范姜彥豐感性發聲「選擇一條更踏實的路」

范姜彥豐發文「生活被重新定義」。（中時資料照片）

范姜彥豐於10月底公開指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），震撼娛樂圈，他自嘲成了「戴著綠帽的小丑」，事件曝光後掀起軒然大波，王子也隨即發文道歉，坦承雙方互動「超過朋友應有的界線」，三人之間的情感風波一度成為輿論焦點。隨著時間推移，相關爭議逐漸降溫，范姜彥豐也開始回歸生活步調，近日透過社群平台更新近況，罕見吐露心境轉折，字裡行間流露出重新整理人生方向的感觸。

范姜彥豐在Instagram發文，寫下：「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕，而是穩穩地，把每天送到該到的地方」 ，描寫對生活節奏的重新體悟，「牽著小手迎接明天，把重心放低，坐得更穩健、騎得更踏實，心，也能走得更遠」。

此外，他也提到「多一點空間，裝得下書包、晚餐，還有生活的驚喜，多一份穩定，讓每次出發，都安心不慌」，似乎象徵在歷經風波後，更加珍惜平凡日常與內心安定，文末他表示，「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。

有感而發地的字句，展現面對人生低潮後的成熟與沉澱。貼文曝光後，網友紛紛留言替他打氣，祝福他走向新的生活篇章：「看著你往前走也同樣覺得好開心，雖然沒有經歷這麼drama的劇情，但也從那些被傷害的過程中走了過來、挺了過來，謝謝你認真的生活著，為了你認為值得的那些」、「恭喜新的開始，全新出發」、「你值得更好的！加油」、「很開心你振作起來」、「帥氣十足」、「祝福你越來越好」、「日常加油打氣」。

