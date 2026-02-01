歷經喪父又遭騷擾！曹雅雯臉頰凹陷暴瘦現身 網見全嚇壞：認不出來是誰

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

金曲歌后曹雅雯2025年經歷父親離世，加上長期遭到一名新加坡粉絲跟蹤騷擾，讓她身心俱疲。而近半個月未更新臉書動態的她，30日分享了開箱新口味洋芋片的影片，但她臉頰凹陷暴瘦的模樣卻引發網友討論。

曹雅雯暴瘦近況掀熱議。（圖／翻攝曹雅雯臉書）

影片中，可以看到曹雅雯開箱啤酒口味的洋芋片，一口吃下去後似乎是因為味道太特別，讓他忍不住皺起眉頭，隨後還拿了一片給媽媽吃，看到媽媽瞬間變臉後，她也忍不住大笑。不過看似平常的開箱影片，網友卻發現曹雅雯的臉頰比起以往更加凹陷，整個人也消瘦不少。

對此，粉絲都相當擔心她的健康狀況，「雅雯姐，太瘦了啦！不要吃不營養的食物，那不健康啦」、「完蛋偶像太瘦了，稍微胖一點臉頰比較好看啦」、「怎麼那麼瘦，身體要顧好，多吃點營養的東西」、「雯變更瘦了，要好好吃飯哦，很喜歡聽你唱歌。」甚至有人直言：「認不出來是誰。」





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

