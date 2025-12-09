歷經失敗後在永慶不動產東山再起 姚茂融2年拚出1200萬業績

CNEWS195251209a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

轉職房仲業、加入信義房屋，發展卻不如預期，8個月後回頭創業失利虧損，姚茂融形容自己「跌到谷底後，往上爬是唯一的路。」2023年底他選擇加入永慶不動產A7文青國小加盟店重新開始，2年來累積業績已突破1,200萬，今年10月也達成單月業績近二百萬，且每月都有委託進案，節奏穩定，成功東山再起。

進入房仲前，姚茂融長期在傳產建材業工作，做過衛浴、廚具、磁磚、水泥等業務，是新建案建材領域的專家。在孩子出生後，他感受到生活負擔越來越重，「傳產底薪加業績獎金雖然能到10幾萬，但每個月賺多少就花多少，完全存不到錢」。因此他想找一份高挑戰、高報酬、可以真正翻轉收入的工作。

職場生涯曲折 重返房仲奮力一搏

2019年，姚茂融加入信義房屋，前期雖然委託很快到位，但每次到簽約階段，幸運之神都沒有站在他身邊，他苦笑說：「每次要簽約就出事，不是設定塗不銷，就是被屋主私下成交。」時運不濟的他，在職8個月業績僅幾十萬，加上疫情使看屋停擺、雪上加霜，最後選擇離開。

離開信義後，姚茂融回到建材界創業，做水泥相關專利產品，卻因市場不接受新工法，最終虧損告終，是他人生最灰暗的時期。某次在工地推產品，巧遇了之前信義房屋的店長、現任永慶不動產A7文青國小加盟店東施晏玲，一句：「做得好嗎？要不要回來試試？」讓他感覺命運被拉回正軌，也開啟他重返房仲的契機。

姚茂融決定聽從店東的建議、再給自己一次機會，他毅然決然從蘆洲、帶著全家搬到桃園龜山A7重新開始，但家人看他之前在房仲業累得要命卻沒有成果，擔心他再一次受挫而強烈反對。然而姚茂融已下定決心，要拚出不一樣的結局。

在永慶不動產找到對的舞台 系統x聯賣成交就是快

為什麼選擇永慶不動產？姚茂融看中三大關鍵－系統完整、聯賣強、資訊透明。像是「行動智能經紀人APP」、「i智慧Pro」等工具，都讓他讚譽有加，「在外面接待客戶時，手機就是我的作業室，查物件、傳物件連結給客戶、做行情比較，甚至簡易產調都能做，我能在第一秒就抓住客人，差非常多。」

談起成交速度，他也毫不猶豫：「永慶真的比較快！」他分析，桃園龜山A7重劃區買氣強，加上集團聯賣制度讓物件共享、客源共享，配案效率遠超越過去體驗。「以前在信義房屋時，大多是自己做自己的，永慶是整個團隊一起做。」這兩年他有近6成的案件是藉聯賣成交，推升整體業績表現。另外，永慶的薪獎結構能明顯反映努力程度，「在永慶，你只要努力，就會真的賺到錢！」

即便房市交易冷卻，姚茂融今年1-11月的業績仍達到620萬，今年有望超越去年度650萬業績。他分享成功關鍵，「業務要有狼性，不只是下廣告、寫文案，還要走出去」。A7市場節奏快，他熟悉哪些路段與時段最容易遇到目標客群，便會主動出擊，並用手機快速比行情、查物件、直接帶看，展現高效服務。

堅持100%誠實 穩定創造業績

誠實，是姚茂融最堅持的原則。過去曾有過屋主不誠實導致解約，也遇過同仁隱瞞漏水問題的經驗。他強調：「我寧可提前講，也不要交易後每天睡不著。」他認為買房是兩個家庭的大事，不誠實只會讓問題更大。也因此，「誠實房仲」成了他在客戶間最佳的口碑。

談到興趣，姚茂融平時都靠騎腳踏車紓壓，讓自己保持清晰的節奏與心態，「上坡就像職涯困境，痛過後，呼吸就會變順，懂得調整，便能回到正確的軌道」。展望未來，他想挑戰千萬經紀人員，努力讓家人過上更安穩的生活，換一間更舒適的家。他回想一路走來的起伏，最感謝的是自己沒有在最難熬的時候放棄，也感謝店東施晏玲在低谷時伸手接住他、重新給他舞台，「沒有退路的時候，自然會找到前進的方向」。

