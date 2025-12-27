歷經心梗中風，心臟放14根支架仍活躍！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：不健康的日子越短越好





台灣「電腦教父」、宏碁創辦人施振榮18日歡度81歲生日，他日前上三立電視台節目《話時代人物》，難得分享自己健康狀況。過去施振榮曾自嘲為「台灣支架界紀錄保持人」，如今體內已裝設多達14支心臟支架，並曾歷經心肌梗塞與中風，兩度面對生死關頭。不過他仍保持樂觀，笑言：「靠著AI科技，我有信心活到120歲！」

據《三立新聞網》報導，施振榮表示AI醫療與藥物研發快速進展，未來許多被視為無法治癒的疾病，將來都有機會預防、或是縮短療程，進而翻轉長壽定義：「以前覺得活到80歲就是長壽，未來靠AI，活到150歲也不是不可能。」

不過他從過去就常強調，長壽的意義不只是年齡數字，而在於是否能「健康地活著」——

「生老病死一定會有，但不健康的日子愈短愈好。希望不健康餘年用天數，不是用年來計算，那是最理想。」

50後心梗又中風，兩度面對生死關頭

施振榮過去曾接受《今周刊》專訪，當時提到自幼身為獨子，母親總是把最好的東西都留給他，一路「吃補」長大。「我從小就補不停，常吃豬肝、豬腦、雙蛋黃，甚至紅蟳、吃鰻魚、還有土龍。」

但或許是小時候「補得很凶」，他30幾歲首次到林口長庚做健康檢查，就赫見膽固醇過高。中年後又發現血壓高、打球會喘，結果到臺大醫院做心電圖有幾條血管塞住，當下即做了氣球擴張手術。

沒想到1999年，年僅55歲的施振榮突在晚宴時感到胸口悶痛，送醫後發現是心肌梗塞。他回憶，若非太太葉紫華警覺心高，堅持立即送醫，後果恐不堪設想。

只是他開刀裝上心臟支架，仍在臺大加護病房住院時，卻遇上921大地震，這也讓他感受到生命的渺小與無常，決定重新審視生活方式。

▲施振榮的個人臉書記錄滿滿行程，11月初主持陽明交大台南校區舉辦的三對三籃球場。（圖 / 翻攝施振榮 Stan哥臉書）

簡單飲食、長期茹素，把生活過回最基本

20多年前大病後，施振榮便與太太茹素至今。即使貴為科技界教父級人物，飲食、生活也極其簡單。

他的早餐多半是麵包、地瓜或麥片，搭配大量水果。他還笑稱自己每餐總吃大量水果，因此水果也是正餐的一部分，「我常常開玩笑我是『水果中毒』。」

▲施振榮2017年接受《今周刊》採訪時，公開自己的早餐菜色。

一般常認為「吃素容易餓」，然而施振榮反而減少澱粉攝取。

「我不會餓，我是『吃菜配飯』。菜吃得很多，因此飯量、澱粉反而減少，大概四分之一碗還是三分之一碗。菜量很大，所以飽足感也很夠。」他認為所謂「美食」，關鍵不在於多麼奢華或精緻，只要食物單純、新鮮、勿過度加工，於他就是天賜美味。

親當白老鼠20多年，用科技延長「健康餘年」

施振榮因為中風、心肌梗塞過，對於應用科技來做健康管理特別在意，過去20多年來，更是把自己當「白老鼠」來試驗。

譬如早在2000年左右，施振榮就在家中配備血氧、心律、血液凝固時間與12導程心電圖等設備。當時寬頻網路尚未普及，他就從海外透過電話線傳輸，將心電圖等檢驗數據送到亞東醫院分析，並透過遠距方式來看診。

他對於失智防治也很關切，2019年初曾親自參與記憶力、認知功能測試，也實際做了MRI與「走迷宮」等失智檢測。結果發現當時甫滿74足歲的他，在考驗空間感的迷宮，和找尋物體的遊戲過程中，表現比年輕研究生更好，腦齡更是只有60歲！

施振榮對此坦言，過去中風影響了大腦中負責學習和自我控制力的白質，因此他的大腦白質年齡其實比實際更老；但主導思考、計算等資訊處理功能的灰質部分，檢測年齡則遠較一般同齡者年輕。

他分析原因，除了「不斷動腦筋」，晚間睡眠時間超過8小時、盡量有充足休息，也盡量減輕工作壓力，並透過運動、陪太太看戲等方式來增加生活能量。

▲施振榮與太太葉紫華鶼鰈情深，陪太太看戲聽音樂會也有助於抒解壓力、增加生活能量。（圖 / 翻攝施振榮 Stan哥臉書）

健康不能靠他人，要靠自己

施振榮直言，除了遺傳、沒運動，壓力是最大的健康殺手。「如果回到從前，會更注意健康的飲食。此外，原本就一直都很規律的生活，要再多安排一點運動，同時以輕鬆的心情讓工作壓力釋放。」

如今除了飲食控制，他每天固定走路運動，每周4、5天行走萬步維持健康，即使下雨還是沿著走廊或撐傘走。他並邀請教練到家中進行體能訓練，用行動守護健康。

「健康都是屬於累積，實際上它是自發性的東西，健康不是靠他人，還是要靠自己。」

施振榮認為，與其一味追求長壽，更應該重視健康的晚年生活。保持健康，利己利家人，尤其晚年生活品質會好一點，再來也不會拖累家人。

