歷經手術4個月後現身 楊丞琳數度泛淚：成長不少

時隔兩年多，楊丞琳21日終於回到台北，於三創一連舉辦兩場見面會，與久違的台灣粉絲近距離互動。她先前在8月底完成一場「不小的預防性手術」，當天現身氣色相當不錯，一開口向歌迷問候：「好久不見，你們都好嗎？」便瞬間引發全場淚崩，連她自己也差點在演唱前「破功」落淚。

楊丞琳感性感謝歌迷一路以來的支持，笑中帶淚地說：「請歌迷不要先哭，我現在真的比較容易被感動，看到你們哭，我也會跟著哭。」談到久未在台灣與歌迷相見，她坦言：「我一直想找一個最好的時機，前陣子忙著巡演，也擔心沒有新歌給你們聽。現在新作品誕生了，新巡演也即將啟動，所以特別辦了這場見面會，想讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠都在我心中。」

當主持人代替歌迷詢問她一句「你好嗎？」時，楊丞琳真誠回應：「我很好，但我好像也沒有那麼好。」一句話瞬間讓台下歌迷再度泛淚。她發現自己語帶哽咽，連忙自我打氣：「不要害我啦，我現在不能哭，等等還要唱歌。」整理好情緒後，她再次安撫台下紅了眼眶的歌迷：「我是真的很好。」並坦言這段時間經歷了不少成長，「那些過程不會消失，但我真的挺好的，因為我有很棒的家人、伴侶、朋友，還有一直愛著我的你們。」

在互動環節中，現場抽到一封來自罹癌男粉絲的告白信，楊丞琳得知對方特地到場後，立刻邀請他上台。該名粉絲近距離見到偶像情緒激動，一度哽咽表示：「每次手術我都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀時聽的是〈青春住了誰〉，我以為自己不會再醒來，但推出手術室時，腦袋裡想的都是你。」他也感性對楊丞琳說：「就算世界再怎麼不友善，你身邊還是有很多支持你的人。我不知道自己的身體能撐多久，今天能被抽到真的很幸運，因為我是請假來的，過兩天又要再開刀了。」

粉絲真摯的告白讓楊丞琳再度紅了眼眶，她臨時更動歌單，特別獻唱〈青春住了誰〉送給這位歌迷，為他加油打氣，現場氣氛溫暖動人。

