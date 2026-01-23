歷經改選風暴後定調續航 柯建銘完成下會期總召登記

民進黨立院黨團總召柯建銘完成立院黨團總召參選登記。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院第四會期將在本月31日休會，國民黨團第五會期幹部人選已經底定；民進黨團今（23）日則行文黨籍立委辦公室，徵詢下會期黨團三長參選意願。對此，現任民進黨團總召柯建銘證實，已經完成下會期總召登記，預計在2月1日新會期開始時，黨團就會確認三長人選。

民進黨在去年大罷免後，黨內一度出現檢討與究責聲浪，當時直指立院黨團總召柯建銘，必須為此負責下台，當時黨內派系發動連署希望全面改組黨團幹部；兼任民進黨主席的總統賴清德也曾公開表態支持黨團改選。引起黨內一陣風暴，最後雙方放緩、各退一步，柯建銘繼續留任總召位置。

民進黨團今日正式行文徵詢第十一屆第五會期黨團三長參選意願。按照黨團組織規程，總召任期為一年，得連選連任，且任立法委員達三屆以上者，為當然候選人；幹事長與書記長任期為半年，得連選連任，任立法委員達二屆以上者即可參選。

根據民進黨規定，不分區立委僅能連任一次。柯建銘在2016年回到新竹市選區參選並當選立委，2020年及2024年則獲提名為不分區立委。針對其個人生涯規劃，柯建銘日前曾公開表示，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」，不過這個說法是指這屆立委任期結束，並非卸下黨團總召職務。

按照過去慣例，黨團三長幹部的產生，均是派系協商產生居多，用到拉攏派系投票者居少數。去年大罷免失利後，被看好接替柯建銘擔任總召一職的前立院副院長蔡其昌，日前被問到今年是否願意承擔總召職務時，他則表示，等進入程序，確定有想法後，會再對外公開說明。

